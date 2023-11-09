行人地獄有救了？桃園火車站前推4措施拚再生
桃園火車站每日旅運量全台第二，前站出入口銜接的桃園區復興路與中正路口人車交織，卻無設置交通號誌，險象環生。市府近期推動「舊市區空間再生計畫」，調整站前標線並設置行人專用時相，盼分流人車。市長張善政今前往視察，期望短期內透過花小錢有大效果。
桃園火車站前人潮、車潮密集，交通部日前公布全國1000處行人事故熱點，周邊的復興路、中正路、中山路、大同路都上榜。
交通局交通工程科長曾啟倫指出，站前圓環因桃捷綠線及鐵路地下化施工影響交通，現況是復興路與中正路口缺乏紅綠燈，導致車輛不禮讓行人；計程車排班區與人流衝突；新光三越到遠東百貨的行人穿越線過長，讓民眾不願意走而違規。
曾啟倫表示，這次改善工程4大重點，包括將大同路上的行穿線，往中正路方向挪移，縮小復興路與中正路口範圍；調整計程車排班區及長壽街往大同路行車動線，透過增設紅綠燈管制人流和車流，減少人車交織；並設計S形行穿線，讓行人可以用最短距離往返新光三越和遠東百貨。
後續也將增設行人專用時相，未來會讓計程車先行，接著是行車，最後20秒再讓行人通行，以免車流干擾；行人專用時相目前已向養工申請路證，下周進場施作，預計11月底施工完畢、通電後啟用。
「改善交通不一定要大興土木。」張善政表示，通勤時間桃園火車站前交通繁忙，相較重劃區落後，市府希望改進管理措施，先改善行穿線、號誌和時相，翻新現況；「舊市區空間再生計畫」除了近期視察的桃園火車站和桃園國小，接下來也會公布景福宮周邊規畫，希望短期內花小錢有大績效，再實踐中長期規畫。
議員黃瓊慧肯定市府整體改善計畫，不過未來大同路與復興路近距離之間將有2個號誌，擔憂未來可能會產生車輛回堵問題，建議試辦後再依狀況微調時相。
居民李先生說，近期已發現站前路口有明顯改變，他樂觀其成，但仍可看見部分長輩不習慣走新畫的行穿線，直接穿越路口，非常危險，呼籲政府加強宣導。
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