竹縣糖尿病患眼底檢查全台倒數第4 醫師：1年至少1次
11月14日是世界糖尿病日，新竹縣天主教仁慈醫院今天舉辦講座，分享糖尿病患者與視網膜病變關聯。仁慈醫院眼科醫師鄭文儀指出，根據國民健康署統計，全國約有218.6萬人罹患糖尿病，18歲以上患者約有5%發生視網膜病變，但卻有超過5成患者未執行眼底檢查，其中新竹縣糖尿病患執行眼底檢查更是排行全台倒數第4。
仁慈醫院眼科主任張冬蕙指出，糖尿病視網膜病變是糖尿病的主要微血管併發症之一，由於早期沒有任何症狀，很容易被忽視，直到病變中期或晚期才可能被發現，並須進行有效治療，才得以恢復視力，眼睛是靈魂之窗，失去視力將會大大影響個人及家庭生活品質，建議早期發現早期照護，並控制好血糖，遠離眼睛病變等併發症的發生。
鄭文儀表示，根據醫療品質資訊公開網資料指出，新竹縣糖尿病病人執行眼底檢查或眼底彩色攝影，今年度上半年執行率為21.32%，排行全台倒數第4名，提醒第1型糖尿病患發病5年內應做第一次視網膜檢查；第2型糖尿病患應在新診斷糖尿病當時，就做第一次視網膜檢查。由於糖尿病患者失明的風險是一般人的25倍，患者應依醫師建議追蹤，至少一年做一次眼底檢查。
仁慈醫院表示，今年開始與亞東醫院眼科合作，增加了2位亞東醫院眼科主治醫師，每天均有門診服務，以最佳陣容強化對鄉民的視力保健與眼睛疾病的診斷與治療，更引進「眼球光學電腦斷層掃描儀（OCT）」及「免散瞳眼底攝影儀」提供民眾做為眼睛檢查最佳利器，是湖口鄉唯一設有先進眼科儀器的醫療院所，方便民眾就近就醫，不須舟車勞頓長途至外縣市就醫。
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