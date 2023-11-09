竹南、頭份地區人口激增 縣府會勘興建幼兒園用地

苗栗縣竹南、頭份地區因房價以及企業進駐優勢，人口激增，縣府為了擴大提供平價、優質、多元和近便兼具的教保服務，讓年輕族群來到後能減輕照顧負擔，預計在建國國中慈輝分校用地興建幼兒園，今天上午縣長鍾東錦到場會勘，了解幼兒園興建計畫及用地規畫，隨後指示教育處研議妥處，積極向中央爭取經費。

苗縣府盤點國中小教室餘裕空間現況，發現頭份市面臨年輕家長托育需求增加，但鄰近的國小均面臨教室數量緊縮不足，加上學生數仍有持續成長趨勢，無法在國小校園內增設幼兒園。尤其，頭份市后庄、信義、蟠桃一直以來都滿編，增設幼兒園實屬困難。

教育處長葉芯慧表示，依據教育部訂定興建公共化幼兒園舍設作業要點規定，公共化比率未達4成的地區，興建幼兒園園舍得以優先補助，頭份市公共化比率僅逾兩成，符合中央所訂優先補助條件，因此就現況而言，將規畫在建國國中慈輝分校用地興建幼兒園，並保留棒壘球場區塊的完整性，未來可再計畫興建國小校舍。

今天上午縣長鍾東錦、副議長張淑芬等多位議員、頭份市長羅雪珠以及地方代表、里長等人，前往慈輝分校了解興建幼兒園規畫情形。

葉芯慧說明，未來在慈輝分校興建的非營利幼兒園預計規畫6班，因應教育部目前推動降低師生比1比12政策，原則上兩歲幼兒專班收托32人、3到5歲收托96人，將來共招生128人，將向教育部申請空間量體、防空避難等設施設備約1億7000萬元經費。

鍾東錦表示，竹南頭份地區相較於新竹的高房價以及受惠於台積電在本縣設置先進封測廠、各家大型廠辦進駐，帶來龐大人口數並急遽成長，為了解決托育照顧的負擔，讓年輕人敢生，並讓孩子在寬闊優質的環境中快樂成長，希望能興建幼兒園，吸引更多年輕人願意到竹南頭份就業或就學；也期待獲得各級民意機關的支持與積極協助，將戮力向中央爭取經費以盡快施工，改善孩子就學環境。