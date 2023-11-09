立委促蓋捷運解大溪交通壅塞 議員認同但盼先做聯外道

桃園市捷運綠線工程正在進行，完全通車可往返八德、蘆竹2地，但地方期待綠線能再延伸至大溪，解決長久交通壅塞，帶動地方發展。無黨籍立委趙正宇今與交通部官員到八德會勘綠線延伸中壢段規劃，也關心延伸大溪的可行性，要求官員盡快進入綜合規劃階段；國民黨議員李柏坊則認為捷運施工要數年，短期要靠大漢溪河堤道路解決。

趙正宇今與民進黨立委湯蕙禎和桃園市議員呂林小鳳、魏筠、許家睿、彭俊豪等人前往捷運綠線G01站會勘，交通部次長胡湘麟與鐵道局長楊正君陪同。一行人掌握綠線延伸中壢進度已進入綜合規畫階段，期待完工成為完整的大眾運輸路網，讓民眾可直接前往台鐵中壢站轉乘火車，也關心綠線延伸大溪進度。

針對綠線延伸大溪，桃園市政府已將研究報告送交通部審查。趙正宇表示，目前進度卡在可行性評估，站點位置的落腳處還須討論，但綠線延伸大溪是民眾的盼望，也是幫助大溪交通的重大建設，中央和市府的溝通合作要更加強，並且提高經費上的支援，儘速進入綜合規劃階段，讓綠線和台鐵、高鐵形成完整的大眾運輸路網，支撐起雙北外溢至桃園的人口通勤需求。

大溪在地議員李柏坊在議會提捷運綠線延伸大溪多年，指大溪雖然人口只有10萬人，但因為有石門水庫、慈湖、老街等景點，假日觀光人潮眾多，僅靠公路運輸難以消化，介壽路常見壅塞車龍。綠線若從G01站延伸到大溪埔頂營區，總長僅4.2公里，比G01延伸中壢火車站7.2公里短，但發揮的經濟效益相當大，不僅舒緩交通，也能帶動地方發展。