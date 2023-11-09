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新屋建屠宰場居民到農業部抗議 業者：持續溝通爭取支持

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
有業者想在桃園新屋興建1公頃的歐美智慧現代化科技廠房雞肉屠宰場，引發地方居民反彈。廠房模擬圖。圖／業者提供
有業者想在桃園新屋興建1公頃的歐美智慧現代化科技廠房雞肉屠宰場，引發地方居民反彈。廠房模擬圖。圖／業者提供

國內某餐飲集團計畫在桃園新屋笨港里興建占地1公頃的雞肉屠宰場，引起地方反彈，今約300名里民再至農業部抗議，質疑興建後恐影響交通、環境及觀光，應發展觀光農業。業者回應，規畫新廠房將符合歐美智慧現代化科技廠房、淨零碳排環境永續、提供在地就業及創造新屋地方新經濟，針對地方疑慮將持續積極溝通說明爭取支持。

上月笨港里民至桃園市府遞交陳情書，因業者興辦事業計畫書還在農業部審查階段，市府僅能協助轉達。今約300位里民再至農業部抗議，里長黃建興、立委黃世杰及市議員陳睿生等人也到場。

地方憂心新設屠宰場1天要宰殺10萬隻雞，運送雞隻對地方造成交通衝擊，加上處理血水造成汙染，內臟腐敗氣味也會影響空氣，間接損害觀光，因此不同意設場，要求傾聽民意、不要設立嫌惡設施。

業者表示，新廠房位於新屋笨子港段，遠離人口密集區，動線避開當地習慣用路通行。傳統屠宰場已難符合市場需求，新廠房現採智慧化生產模式，將以智慧管理模式營運並採用智慧換氣系統與空氣淨化設備，不影響空氣品質。

業者說，新廠區內的隔離綠帶占總面積約42%，將種植超過400棵樹減碳，維護生態循環。汙水排放將符合放流標準，排放口避開周圍農業灌溉渠道及周遭農地，不會有民眾擔心水質汙染的問題。另將設置水循環系統，包含雨水回收及中水回收系統，回收水循環應用在洗盥、景觀植栽、道路及清潔等。

業者指出，未來提供在地就業、推動地方休閒農業並參與地方公益活動，新廠房將與北台灣近百座契作養雞農場合作，由農場端直送做電宰、精緻分切與加工，提供新鮮國產雞肉，確保農民權益，並為當地創造就業機會，會與地方居民持續互動與溝通。

近300名桃園新屋居民今至農業部，抗議業者設立新式現代化雞隻屠宰場。記者邱德祥／攝影
近300名桃園新屋居民今至農業部，抗議業者設立新式現代化雞隻屠宰場。記者邱德祥／攝影

農業部 桃園 氣味

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