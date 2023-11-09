新商家進駐…舊攤位瞬間漲租「2萬5→5萬」新竹人嘆：都不知道做生意人的辛苦

新竹市舊城區商圈過去曾有竹市百貨商城美名，近年逐漸發展沒落，不僅店家倒一片，待出租的店面也變多了。一名網友就痛批「主因絕對是某些房東」，新店家才剛進駐開店，房東看到人家生意好，馬上就漲租金，這樣子有哪個商家會受得了？

該名網友在臉書社團新竹大小事po出一張新竹大成街商圈的照片，並寫道，「這邊會沒落、沒人潮，主因絕對是某些房東！」他說，好久沒有新店家進駐了，好不容易有人來開店，某攤位本來租金一個月2萬5，房東看新店家生意似乎做得起來，馬上調漲租金變一個月5萬，「真的太誇張了！」

貼文一出，底下留言有不少網友抱怨，「商圈沒落絕對可以歸咎在一群貪婪的房東」、「胃口養大了！房租絕對壓垮店家」、「我懷念過年買衣服時，人擠人的感覺」、「以前唸書都在那附近買衣服，還有舊中興百貨」、「再不徵空屋稅，下場就是這樣，反正房東有抬價的本錢」、「這地點開一萬都嫌貴」、「都不知道做生意人的辛苦。」

不過有人說，房東漲到5萬不太可能，「這邊現在房東最多也才2萬，漲到5萬我不太相信，那邊有人租，房東就很高興了，還漲價耶！」

有曾經在此開店的在地人則持不同看法，認為大家留言講的都是原因，但都不是最主要的，「二三十年前這條街主要都是小品牌和跑單幫帶貨的聚集，繼而形成它特別的商業魅力，這些年來消費的改變、網路的取代，早已是今非昔比。」

也有人表示，其實是新竹巨城把人全吸過去，第一，停車費太便宜，完全無感，第二，進去就不想出去，冷氣夠冷，沙發好睡，不對等的消費模式，舊市區只會更沒落。