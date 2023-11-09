快訊

張忠謀獲頒李國鼎獎！現場大咖雲集 台積電董座劉德音：1.4奈米會留在台灣

身體出狀況！驚爆眼睛受損「排隊等換眼角膜」 利菁：面對了就得堅強

4國小女童水中偷加黃金葛汁毒害同學！家長僅對3人求償百萬 原因曝光

新商家進駐…舊攤位瞬間漲租「2萬5→5萬」新竹人嘆：都不知道做生意人的辛苦

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友批評新竹大成街商圈沒落，是因為租金太高嚇跑一堆攤商。圖擷自新竹大小事
有網友批評新竹大成街商圈沒落，是因為租金太高嚇跑一堆攤商。圖擷自新竹大小事

新竹市舊城區商圈過去曾有竹市百貨商城美名，近年逐漸發展沒落，不僅店家倒一片，待出租的店面也變多了。一名網友就痛批「主因絕對是某些房東」，新店家才剛進駐開店，房東看到人家生意好，馬上就漲租金，這樣子有哪個商家會受得了？

該名網友在臉書社團新竹大小事po出一張新竹大成街商圈的照片，並寫道，「這邊會沒落、沒人潮，主因絕對是某些房東！」他說，好久沒有新店家進駐了，好不容易有人來開店，某攤位本來租金一個月2萬5，房東看新店家生意似乎做得起來，馬上調漲租金變一個月5萬，「真的太誇張了！」

貼文一出，底下留言有不少網友抱怨，「商圈沒落絕對可以歸咎在一群貪婪的房東」、「胃口養大了！房租絕對壓垮店家」、「我懷念過年買衣服時，人擠人的感覺」、「以前唸書都在那附近買衣服，還有舊中興百貨」、「再不徵空屋稅，下場就是這樣，反正房東有抬價的本錢」、「這地點開一萬都嫌貴」、「都不知道做生意人的辛苦。」

不過有人說，房東漲到5萬不太可能，「這邊現在房東最多也才2萬，漲到5萬我不太相信，那邊有人租，房東就很高興了，還漲價耶！」

有曾經在此開店的在地人則持不同看法，認為大家留言講的都是原因，但都不是最主要的，「二三十年前這條街主要都是小品牌和跑單幫帶貨的聚集，繼而形成它特別的商業魅力，這些年來消費的改變、網路的取代，早已是今非昔比。」

也有人表示，其實是新竹巨城把人全吸過去，第一，停車費太便宜，完全無感，第二，進去就不想出去，冷氣夠冷，沙發好睡，不對等的消費模式，舊市區只會更沒落。

延伸閱讀

主管提升遷加薪「年輕人都拒絕」 網見薪水增幅：寧願躺平

主管提升遷加薪「年輕人都拒絕」 網見薪水增幅：寧願躺平

吳欣岱短褲長靴半夜練舞 360度影片電暈港湖區網友

LINE回「OK」被主管罵沒禮貌！他委屈：同事回貼圖就可以？

相關新聞

原30公分！新竹棒球場覆土65公分「逾設計值」高虹安：將封地下停車場

新竹市政府昨天說明市立棒球場工程明年將全面換土改善，預計後年球季啟用，再度引發討論。市長高虹安今天強調，是為了球員安全和...

竹市府盼合作共推「大新竹輕軌」 竹縣府表態支持捷運成環

新竹市政府昨天召開「新竹輕軌專家座談會」，多名交通專家學者認同應將紅線延伸至高鐵新竹站，與新竹縣規畫的藍線銜接，市府希望...

竹縣糖尿病患眼底檢查全台倒數第4 醫師：1年至少1次

11月14日是世界糖尿病日，新竹縣天主教仁慈醫院今天舉辦講座，分享糖尿病患者與視網膜病變關聯。仁慈醫院眼科醫師鄭文儀指出...

竹南、頭份地區人口激增 縣府會勘興建幼兒園用地

苗栗縣竹南、頭份地區因房價以及企業進駐優勢，人口激增，縣府為了擴大提供平價、優質、多元和近便兼具的教保服務，讓年輕族群來...

桃園經國高中沒了 市府拚籌設大崗高中但校地仍未購足

桃園市議員李光達今天上午在議會總質詢問桃園區經國高中建校進度，教育局長劉仲成表明原本就沒有要設置經國高中，現在全力籌設龜...

新商家進駐…舊攤位瞬間漲租「2萬5→5萬」新竹人嘆：都不知道做生意人的辛苦

新竹市舊城區商圈過去曾有竹市百貨商城美名，近年逐漸發展沒落，不僅店家倒一片，待出租的店面也變多了。一名網友就痛批「主因絕對是某些房東」，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。