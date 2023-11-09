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社區設車擋阻車入擾民 新竹市府要求拆：開放空間、不符法規

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
近期社區管委會決議設立車擋，並在其中一路口設置Ｐ字型的無障礙車擋，方便嬰兒推車和輪椅族通過。記者郭政芬／攝影
近期社區管委會決議設立車擋，並在其中一路口設置Ｐ字型的無障礙車擋，方便嬰兒推車和輪椅族通過。記者郭政芬／攝影

由8個眷村組成的新竹市華夏金城社區，長期受到機車騎入社區行人道的困擾，這兩天在出入口設「ㄇ字型」路檔，強調「擋車不擋人」，盼能維護社區安全與寧靜品質。不過此舉也遭到議論，擔心輪椅族、嬰兒推車出入不方便，新竹市府都發處也接獲消息，經現地勘查後，要求管委會自行拆除，若未改善將開罰並強制拆除。

華夏金城是新竹市最後一個眷村改建案，2013年陸續交屋，有不少長輩居住。該區靠近竹科，且生活機能近清大夜市，一旁還有馬偕兒童醫院，居住地段好，近年也陸續吸引年輕家庭居住。

日前有外送直衝社區，或是導航引導錯誤後機車直騎穿越社區，嚇到在散步的社區民眾，部分長輩不堪其擾，甚至社區人行道地磚被壓壞，社區還得自行編列維修費用等，近期社區管委會決議設立車擋，並在其中一路口設置Ｐ字型的無障礙車擋，方便嬰兒推車和輪椅族通過。

管委會強調「擋人不擋車」，能避免機車進入影響到社區民眾。不過，本周設置後就引發議論，十多個人行道口都設有「ㄇ字型」路擋，僅有一個路口可進入，此舉也造成部分高齡族或嬰兒推車出入不便，部分民眾認為不妥。

新竹市府都發處解釋，社區取得開放空間容積獎勵後，依照法規就得開放公共空間，不能設置阻擋進入的設施，經都發處派員現地勘查後，已要求管委會依原核准使用執照使用；若通知改善未果，市府將依法開罰並強制拆除。

對此，社區也有苦難言，面對亂入的機車，也憂心會影響到長輩們安全，曾多次向警方檢舉，但都無法可管，不能開單處理，社區可登記住戶的車友，但無法管理外來車的疑慮。警方回應，鄰馬路的人行道若有機車行駛，警方將會依法開單，但靠近社區的人行道因屬於私人域，則無法開單取締。

社區這兩天在出入口設「ㄇ字型」路檔，強調「擋車不擋人」。記者郭政芬／攝影
社區這兩天在出入口設「ㄇ字型」路檔，強調「擋車不擋人」。記者郭政芬／攝影
新竹市府都發處解釋，社區取得開放空間容積獎勵後，依照法規就得開放公共空間，不能設置阻擋進入的設施。記者郭政芬／攝影
新竹市府都發處解釋，社區取得開放空間容積獎勵後，依照法規就得開放公共空間，不能設置阻擋進入的設施。記者郭政芬／攝影

人行道 新竹 管委會

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