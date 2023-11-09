人口超過20萬已不敷使用 竹北戶政事務所將分家

新竹縣竹北市人口近年持續增長快速，今年更已近22萬人，使得竹北戶政事務所業務嚴重超載，所內洽公區更難容納湧入的洽公民眾，縣議員陳凱榮今天在議會上質詢，要求縣府說明如何因應，縣府回應已規畫拆分竹北戶政事務所，分為東西區2處機關服務民眾。

新竹縣府民政處表示，因現有竹北戶政事務所空間不足，原計畫另覓他處新建辦公機關，不過考量若戶政事務所遷移，恐怕會讓竹北西區民眾洽公不便，因此經重新討論，目前已改計畫將戶政事務所拆分為東區及西區事務所。

竹縣府民政處說明，現有竹北戶政事務所未來擬保留、直接掛牌改為「竹北西區戶政事務所」，縣府還另將在新竹地方法院旁新建「竹北東區戶政事務所」，同時服務竹北東西區居民，以滿足竹北超過20萬人口的戶政業務辦理需求。

陳凱榮今在議會質詢時提出，現有竹北戶政事務所已難負荷，縣府是否有短期改善措施，建議應暫時先朝原定計畫，在縣政府大樓內使用原民處空間作為竹北戶政事務所臨時分流洽公場所，以解決現在竹北戶政事務所塞爆的問題。

陳凱榮表示，現有竹北戶政事務所在1988年落成時，竹北人口才5萬多人，如今卻暴增4倍，不僅洽公民眾塞爆所內空間，甚至排隊人潮還排到所外，且周遭停車位一位難求，讓洽公民眾苦不堪言。

縣長楊文科表示，竹北戶政事務所擴大服務量能一直是縣府所重視的政策目標，未來擬同步將新竹縣府社會處從縣府大樓遷出，與竹北東區戶政事務所共同新建聯合辦公大樓，並向中央爭取10億元興建經費，縣府會加快辦理作業。