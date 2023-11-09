竹市護城河假日封街辦「Chill爽市集」 交通管制一次看

新竹市政府一連2個周末舉辦「新竹城市周末星光夜」活動，11月11日及12日上午11點至晚上8點將在護城河晶品城段封街推出「Chill爽市集」，除了有上百個市集攤位，還有手作植食體驗、街頭表演及生活講座等，當天包括信義路、勝利路與大同路都將交通管制，提醒用路人多加注意。

竹市府城市行銷處上周末先在新竹公園舉辦森PARK市集，頗受好評，本周末移師到站前的護城河晶品城段舉行Chill爽市集，活動也將從白天一路熱鬧到晚上，邀請民眾把握假日時光來到護城河逛市集，現場集結風格手作、甜點美食、質感花藝等攤位。

為使Chill爽市集活動圓滿、周邊道路順暢，市府在假日時將採取部份路段封閉及管制措施，分別為信義街（林森路至東門圓環）、勝利路（林森路至東門圓環）、大同路（信義街至勝利路）等3個路段將於11日、12日上午8點至晚上11點封路管制。

此外，11日、12日上午11點至晚上8點，大同路（中正路至信義街）開放機車雙向通行，市府請用路人配合提前改道，並依交通疏導人員、警察指揮，以維護交通安全。