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新竹棒球場全面換土 明年開打跳票

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹棒球場停工中。記者張裕珍／攝影
新竹棒球場停工中。記者張裕珍／攝影

新竹市立棒球場工程缺失多，一開賽就停賽迄今超過1年3個月；新竹市工務處昨赴議會工作報告，說明市府將採全面更換土層方案改善球場，年底將大規模開挖，預計2024年優化改善完成，力求2025年球季啟用。但這代表市府原本力拚明年開打的目標跳票。

新竹市議員林彥甫昨天指出：「新竹球迷要失望了，明年依然無法就近看職棒」，認為既然市政府以不增加工程預算為原則，選擇全面換土方案，應該積極協調廠商同意以符合國際級球場的標準改善，以免拖延工程進度。

消息曝光後引發網路熱議，不少網友認為工程拖太久，今年就浪費掉了；也有不少網友認為球場蓋太爛，短時間根本修不好，應該要有人負責。

新竹市府昨表示，問題比原先想像的多，為了不重蹈覆轍、完整改善，採全場置換天然草皮方案，預估工期約12至13個月，預計明年底改善完畢。

新竹市立棒球場

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