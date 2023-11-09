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盼遏止違停亂象 高鐵新竹站周邊機車格研議收費

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

高鐵新竹站周邊每逢假日大批機車違停，縣府交旅處研議明年起展開收費，盼遏止亂象並提高周轉率，議員林禹佑昨在議會建議，可塗銷汽車格當機車格，並考慮讓竹北其他商圈比照收費，交旅處說，將與市公所會勘，視各商圈實際情況辦理。

林禹佑表示，竹北機車違停亂象日益嚴重，因機車格規畫不足，造成到處都有違停，除高鐵特區，縣治一期的家樂福商圈、縣治二期的喜來登商圈也很嚴重，但商圈汽車格充足，因此建議釋出周圍路邊汽車格，改為機車格。

交旅處說，將研議明年起針對高鐵站周邊停車格開始收費，費率依新竹縣公有停車場管理自治條例標準，視路段採用計次停車或計時停車，計次為每次20元，計時為每小時10元。

交旅處指出，也有民眾反映部分機車格尺寸較大、尺寸不一，才出現2車共停1格情況，會與竹北市公所統一畫設標準，是否塗銷汽車格也會安排會勘，視各商圈實際情況辦理。

林禹佑建議，若高鐵站周邊要展開路邊機車停車格收費，縣府應參照周邊民營停車場收費標準，不能比民營收費標準還高，否則可能引起民怨，同時應該加強大眾運輸，讓民眾不用每次出門都使用私家車輛加重竹北交通負擔，並且由警方加強取締違停，還行人安全的通行空間。

高鐵 違停 汽車格

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