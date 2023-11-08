大溪埔頂公園人行道年久失修 市府會勘要花3千萬改善

桃園市有20多年歷史的大溪區埔頂公園，長期是當地居民休憩去處，該公園旁人行道年久失修、矮牆搖搖欲墜、地磚爆裂，影響民眾行走運動危險，市議員陳治文今天與市府各單位會勘，決議改善該公園人行道、路口整體景觀風貌，初估經費3000萬元，市府將向中央爭取經費補助施工。

陳治文表示，大溪區埔頂公園占地5.5公頃，為大溪民眾日常休憩、運動去處，歷經歲月洗禮及當時設計概念已不符現代趨勢與保護行人功能，人行道缺失日益嚴重，她接到民眾陳情，公園部分矮牆搖搖欲墜、易長青苔致民眾滑倒、人行道樹根分枝致地磚爆裂且寬度不足，民眾走路或慢跑險象環生，促請市府單位盡速處理。

陳治文邀集市府養工處、大溪區公所會勘研商解決對策，決議改善缺失及建設自然環保的景觀公園，提高行人安全，養工處表示，位於埔仁路、仁善街口至埔頂七街口間的道路及人行空間，全長約660公尺，人行道雙側寬各約1.8公尺，現況雙向兩線道，雙側有停車格，鋪面為早期金錢磚因行道樹根隆起及使用年限已久，破損不平，未來以人行需求出發點，改善人行道景觀等整體風貌。