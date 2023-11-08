竹市首座集棒球田徑足球場域 西門國小啟用多功能操場

新竹市政府與中央合力挹注1338萬元，補助西門國小整建運動操場及周邊設施，此座運動操場不僅是新竹市第一座集結棒球場、田徑場，外加5人制足球場地的多元運動場地，也是首創人工草皮複合式的多元綜合球場，全新的操場讓學子擁有更好的練習場域。

教育處長陳木金今天代表市長高虹安出席多功能運動操場啟用典禮， 高虹安表示，竹市於今年8月在《遠見》雜誌運動縣市調查中，在全國性運動會每位參賽人員積分為一般縣市組最高，得到一般縣市金牌殊榮，獲評「運動天才之都」。市府將持續推動友善運動環境，帶動城市運動風氣，並積極規劃改善校園內運動環境。

西門國小校長許慶恭表示，感謝市府對體育運動的支持，包括運動選手訓練、增聘專任運動教練、大力補助學校體育設施整建等，感謝教育部體育署與竹市府共計補助1338萬元，來改善校內運動操場及周邊設施，多元綜合球場能滿足多種運動需求。

陳木金指出，西門國小是竹市的棒球傳統強隊，今年成績更是斐然，一舉奪得教育部棒球運動聯賽國小硬式組新竹市冠軍、新竹市棒球校際聯賽冠軍及西門盃全國少棒賽冠軍。多年來用心培育了許多棒球選手，期許全新的場地能有更好的練習機會，成為竹市之光。