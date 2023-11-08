竹北運動中心女廁磁磚掉落 縣府檢測結構

竹縣竹北國民運動中心4樓女廁磁磚今天掉落，所幸未傷及民眾，竹縣府表示，經查應是熱脹冷縮與近年地震等影響，導致磁磚掉落，已委請廠商檢查此建築物磁磚牆面結構，確保安全。

有民眾向中央社記者表示，竹北國民運動中心4樓女廁磁磚今天掉落，當時還有不少民眾在中心運動，磁磚掉落時發出聲響，有人也被聲音嚇到，但所幸未有人因此受傷。

新竹縣政府今天告訴中央社記者說，竹北國民運動中心4樓女廁磁磚掉落，經現場初步查看，推測可能與氣溫變化和地震有關，導致牆壁熱脹冷縮與建物結構體因些微震動造成。

縣府說，督促國運中心營運商儘速修復牆面磁磚外，也委託專業人員全面檢視建物內貼有磁磚牆面及結構安全，以避免再發生類似情況。