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國2甲延伸環評案初審通過 桃市交通局：協助高公局修正

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國2甲延伸環評案路線規畫行經行經桃園市大園區（圳頭里、內海里與埔心里），銜接國2甲優先段、台15線、台61線，並設置1處無常駐人員的地磅站。圖／截自環評書件
國2甲延伸環評案路線規畫行經行經桃園市大園區（圳頭里、內海里與埔心里），銜接國2甲優先段、台15線、台61線，並設置1處無常駐人員的地磅站。圖／截自環評書件

桃園航空城發展將帶來大量人口及交通量，交通部高公局規畫國2甲由台15線延伸至台61線，環境部環評專案小組今審查針對計畫內容多無意見，但考量路線跨越新街溪，建議加強對既有水防道路功能的影響評估。桃園市交通局表示，會協助高公局修正，未來設計階段會注意落墩對新街溪水防道路的影響，也會要求施工單位做好施工期間的交通維持計畫。

本案計畫路線行經桃園市大園區圳頭里、內海里與埔心里，銜接國2甲優先段、台15線、台61線，主線長度約2.5公里，匝道長度共約5.3公里，合計約7.8公里。

環境部今召開專案小組初審會議，多數環委支持計畫，但考量施工期間土方運輸、暫置管理管制規畫，要求避開交通尖峰及周遭國小上下學時段；另，由於本案路線跨越新街溪，建議開發單位應檢核落墩位置對既有水防道路功能影響。

交通局運輸規畫科表示，本案不需辦理2階段環境影響評估審查，開發單位高公局會在明年1月31日前依審查意見補充、修正，經委員、專家學者及相關機關確認後，提到環境部環境影響評估審查委員會討論。

運輸規畫科表示，市府會協助高公局相關審查意見的修正，未來設計階段也會注意落墩對新街溪水防道路的影響，並要求施工單位做好施工期間的交維計畫，執行應無大礙。

桃園 環境部

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