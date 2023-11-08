聲援觀光業 張善政：中央要盡快開放陸客來台

觀光公會10月底舉辦餐會，力挺國民黨總統參選人侯友宜，並要求中央開放陸客來台。桃園市長張善政今天在市政會議前特別聲援觀光業，呼籲中央要看見業者的心聲，盡快開放陸客來台，搭配市府局處的努力，才能有效提振台灣觀光。

張善政表示，日前他參加觀光公會舉辦的餐會，業者的訴求就是希望兩岸趕快回溫，希望總統參選人可以幫助他們。

張善政說，事實上，桃園自己為了觀光做了很多努力，希望桃園不再是六都最難玩的城市，例如觀旅局做了許多數據分析、舉辦十多項活動，農業局也有舉辦花彩節；開會時，他特別提醒各局處要想清楚客戶來自哪裡，了解市場在哪，才能做好行銷。

張善政說，不過除了市府自己要努力之外，有些事情市府自己掌握不了，需要中央的協助，像是開放兩岸交流、開放陸客來台；先前有台灣旅遊團在兩岸還沒正式開放的情況下，到新疆旅遊，結果出事，如果發生這種事情，官方很難協助；交通部已宣布明年3月前，開放台灣旅客組團到大陸旅遊，兩岸直航的航點也會擴大，相信不僅對旅客有保障，對兩岸回溫也有幫助。

「我要特別聲援一下旅遊觀光業」張善政表示，要讓台灣觀光拉拔起來，中央就要看到觀光公會的訴求，盡快開放陸客來台，配合市府局處努力，相信效果可以快速彰顯。