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竹市追加新竹通App預算 議員質疑規劃案未完成

中央社／ 新竹市8日電

竹市府辦理追加預算納入「新竹通App」規劃案費用，但有議員質疑規劃案至今尚未完成。市府表示，初期為系統基礎建置，不須等使用者體驗設計完成才編預算，2者可併同進行。

綠黨新竹市議員劉崇顯今天在臉書（Facebook）發文表示，新竹市政府在今年辦理追加預算時，納入新竹通App規劃案費用新台幣3062萬元，這個月就要審議，但市府目前連規劃案都還沒完成，要如何向議員說明各項配套。

劉崇顯舉例，民眾黨總統參選人柯文哲擔任台北市長期間推動台北通App，但在規劃推動期間就有諸多爭議，說要整合多元服務卻對多元管道做出限制，引發台北市民連署抵制台北通App。

劉崇顯質疑，對於具爭議性的重大預算，竹市府用這樣的處事態度就想說服議會通過，他將要求凍結保留新竹通App相關建置預算，待完整規劃報告出爐並公開檢視，若無法解決爭議，就應完全刪除這筆預算。

對此，竹市府行政處長吳皇昇向中央社表示，市府各單位目前皆有建置數位資訊服務系統，但皆獨立運作未加以整合，故新竹通App將整合各單位資訊系統，預計明年上路。

吳皇昇指出，目前新竹通App系統功能雛形已完成，新竹通App系統建置預計於明年初完成採購發包，建置初期進行系統基礎建設，包含資料庫規劃、系統後端開發等作業，不須等使用者體驗設計完成後才編列預算，2者可併同進行。

新竹 議員

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