因應桃園航空城發展 國2甲延伸環評案初審通過

因應桃園航空城發展將帶來大量人口及交通量，交通部高公局規畫國2甲由台15線延伸至台61線，環委針對本案計畫內容多無意見，但考量路線跨越新街溪，建議需加強對既有水防道路的功能評估，經討論後，本案予以通過，補正後送環評大會審查。

環境部今召開「國道2號甲線由台15線延伸至台61線計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。本案自2015年起推動，因原規畫路廊鄰近廣興堂水鳥聚集區及許厝港溼地，涉及生態保育議題，加上當時多項重大交通建設已進行中，因此重新評估推動期程，後高公局於2020年4月重啟計畫，預估2029年通車，屆時可大幅改善，大園交流道及鄰近道路服務水準，建構大桃園地區完整高快速路網。

開發單位高公局說明，因應桃園航空城、周邊工業區及產業園區等發展，人口與交通量將增加，預估2041年航空城居住人口將達18萬人，考量本案計畫路線為航空城重要聯外道路，因此有開發必要性。

本案計畫路線行經桃園市大園區（圳頭里、內海里與埔心里），銜接國2甲優先段、台15線、台61線，主線長度約2.5公里，匝道長度共約5.3公里，合計約7.8公里，另設置1處無常駐人員的地磅站。

多數環委均同意支持本案，但考量施工期間土方運輸、暫置管理管制規畫，要求避開交通尖峰及周遭國小上下學時段（上午7至9時、下午4至7時）。

環委指出，由於本案路線跨越新街溪，開發單位應檢核落墩位置對既有水防道路功能影響；因應氣候變遷可能發生的強降雨，補充施工營運期間對周遭區域排水情況，並評估增加此案滯洪池量體可行性。

植栽部分，環委建議應納入陽性樹種，移補植存活率應達80％以上，若死亡要以1:1.2比例補植，並納入監測計畫，另要補充喬木移補植具體規畫地點。