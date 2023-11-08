快訊

iPhone平時這樣放更省電！不用按鍵「自動關閉螢幕」

張忠謀同門師兄弟！半導體業「一代宗師」施敏辭世 享壽87歲

政策影響力遍及兩岸…台灣知名政略作家范疇過世 享壽68歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應桃園航空城發展 國2甲延伸環評案初審通過

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國2甲延伸環評案路線規畫行經行經桃園市大園區（圳頭里、內海里與埔心里），銜接國2甲優先段、台15線、台61線，並設置1處無常駐人員的地磅站。圖／截自環評書件
國2甲延伸環評案路線規畫行經行經桃園市大園區（圳頭里、內海里與埔心里），銜接國2甲優先段、台15線、台61線，並設置1處無常駐人員的地磅站。圖／截自環評書件

因應桃園航空城發展將帶來大量人口及交通量，交通部高公局規畫國2甲由台15線延伸至台61線，環委針對本案計畫內容多無意見，但考量路線跨越新街溪，建議需加強對既有水防道路的功能評估，經討論後，本案予以通過，補正後送環評大會審查。

環境部今召開「國道2號甲線由台15線延伸至台61線計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。本案自2015年起推動，因原規畫路廊鄰近廣興堂水鳥聚集區及許厝港溼地，涉及生態保育議題，加上當時多項重大交通建設已進行中，因此重新評估推動期程，後高公局於2020年4月重啟計畫，預估2029年通車，屆時可大幅改善，大園交流道及鄰近道路服務水準，建構大桃園地區完整高快速路網。

開發單位高公局說明，因應桃園航空城、周邊工業區及產業園區等發展，人口與交通量將增加，預估2041年航空城居住人口將達18萬人，考量本案計畫路線為航空城重要聯外道路，因此有開發必要性。

本案計畫路線行經桃園市大園區（圳頭里、內海里與埔心里），銜接國2甲優先段、台15線、台61線，主線長度約2.5公里，匝道長度共約5.3公里，合計約7.8公里，另設置1處無常駐人員的地磅站。

多數環委均同意支持本案，但考量施工期間土方運輸、暫置管理管制規畫，要求避開交通尖峰及周遭國小上下學時段（上午7至9時、下午4至7時）。

環委指出，由於本案路線跨越新街溪，開發單位應檢核落墩位置對既有水防道路功能影響；因應氣候變遷可能發生的強降雨，補充施工營運期間對周遭區域排水情況，並評估增加此案滯洪池量體可行性。

植栽部分，環委建議應納入陽性樹種，移補植存活率應達80％以上，若死亡要以1:1.2比例補植，並納入監測計畫，另要補充喬木移補植具體規畫地點。

航空城 桃園 環境部 環評 國道

延伸閱讀

桃園航空城聯外交通 國2甲延伸環評案初審過關

嚴重超速新制上路4個月 嘉縣阿里山公路違規件數最多

想走捷徑上國道...楊梅休息站便道不開放 高公局曝原因

新竹塞車是地方政府沒錢導致？林思銘批高公局甩鍋

相關新聞

新竹棒球場明年開打無望 竹市府最新改善時間表出爐

新竹市立棒球場何時重啟？新竹市政府工務處今天赴議會工作報告，說明市府將採用全面更換土層方案作為球場改善方式，預計今年年底...

因應桃園航空城發展 國2甲延伸環評案初審通過

因應桃園航空城發展將帶來大量人口及交通量，交通部高公局規畫國2甲由台15線延伸至台61線，環委針對本案計畫內容多無意見，...

餐車老闆進駐身障機構做公益 憨兒開心大啖美式漢堡

「WOW哇唬漢堡工廠」環島做公益多年，今天在新竹市復興里長黃建廷的牽線下，來到新竹市智障福利協進會擺起煎台現做漢堡，現場...

不再免費！ 高鐵新竹站周邊機車格研議明年起開始收費

高鐵新竹站周邊每逢假日都會出現大批機車停放，出現違停亂象，竹縣府交旅處研議明年起展開收費，希望遏止民眾亂停並提高周轉率，...

機捷增購列車中央卻沒收到計畫？ 張善政：先溝通很重要

桃園市議員黃瓊慧、王珮毓今天上午在議會總質詢時，表示交通部長昨天在立法院答詢時，對機捷要增購15輛列車需要約90億元的經...

水母萬花筒、企鵝告白拿鐵 桃園冬季約會勝地大公開

日本的水族館相當有名，是許多人的約會勝地，桃園中壢青埔來自日本新都會型水生公園Xpark，將於本月11日推出限定版的海月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。