新竹棒球場明年開打無望 竹市府最新改善時間表出爐

新竹市立棒球場何時重啟？新竹市政府工務處今天赴議會工作報告，說明市府將採用全面更換土層方案作為球場改善方式，預計今年年底將大規模開挖，預計明年2024年優化改善完成，力求於2025年球季啟用。此最新時間表也代表市府原本力拚明年開打的目標跳票。

斥資12億元的新竹棒球場新建統包工程，去年7月開打，未料開賽2天造成4名球員受傷，場地排水、土壤都有缺失，引發全國譁然，棒球場也因此停工迄今超過1年3個月。許多球迷都在期盼能夠盡早回到新竹球場看球，期待不斷落空。

市長高虹安去年底上任後調查棒球場案，還陸續挖出廢棄電線、磚石等異物，後續又組成棒球場工程體檢會、找來美國大聯盟場務專家檢測球場，專家評估認為場地必須全面改善。至於後續要採取什麼改善方案？又要花多少時間改善？不分黨派議員都關注，不時引發輿論話題。

工務處長曾嘉文今天赴議會報告說明棒球場工程進度99.91%，於2022年7月20日申報停工，今年也從2到9月召開四次工程體檢會議，同步進行排水與土層檢測、優化改善，將朝向提升至符合辦理世界棒球經典賽（WBC）或類似國際賽事等級之場地排水性能及整體關聯性必要工程項目，如：植生、回填、土壤級配、澆灌、養護等。

工務處指出，棒球場今年全面檢測，後續依專業評估結果盡速改善，並評估為確保球員安全、球場整體性能，同時兼顧程序及啟用期程，市府將採用全面更換士層（方案一）作為球場改善方式。預計2024年優化改善完成，力求於2025年球季啟用。

市議員林彥甫在臉書分享此訊息，表示「新竹球迷要失望了，明年依然無法就近看職棒」，並認為既然市府以不增加工程預算經費的原則，選擇全面換土方案，市府應積極協調廠商同意以符合國際級球場的標準進行改善，不要再因原有的統需書和圖說的缺漏，而拖延工程改善的進度。

林彥甫表示，至於味全龍的OT合約，教育處在報告中隻字未提。會後，他向處長詢問，表示日前和龍來公司召開第三次協調會，對方明確表示願意延續合約，同意10年合約期，用改善點交完再開始起算。他將持續強力督促市府，確保球場的改善盡速到位。