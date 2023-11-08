機捷增購列車中央卻沒收到計畫？ 張善政：先溝通很重要

桃園市議員黃瓊慧、王珮毓今天上午在議會總質詢時，表示交通部長昨天在立法院答詢時，對機捷要增購15輛列車需要約90億元的經費，需要中央幫忙採購一事，部長重申沒有收到桃園市府的計畫，市府計畫都沒送，要中央怎麼幫忙？市長張善政強調溝通很重要，目前仍在和中央溝通，有共識後送計畫才不至於一再被退件再送計畫。

張善政表示，今年5月他就和市府團隊到行政院與鄭文燦副院長碰面，提出機捷需要增購列車和其他地方重大建設，需要中央補助經費，鄭副院長同意協助，不過目前還在溝通討論階段。

張善政說明，機捷增購列車案需要溝通取得共識，溝通工作比先送計畫重要，溝通有共識以後，市府送計畫才不會被一直退件、送件。

市府表示，除了今年5月和鄭文燦副院長碰面，捷工局、桃捷公司8月也與交通部鐵道局談機捷產權轉移，也談到增購列車一事，因為買列車經費約需90億元，交通部傾向併入產權轉移，市府自行採購，市府希望循前市府和中央溝通的內容，還有桃捷公司代為營運連同前置成本和疫情期間運量低的問題，已經揹負30多億元的虧損，因此在產權轉移前，需要中央幫忙採購列車。目前桃捷公司正在擬訂採購列車的計畫，會再和捷工局一起與中央溝通。

桃捷公司昨晚也在官網說明列車增購案，表示桃園機場捷運線因跨越北北桃三巿，當初由中央規畫、興建，產權隸屬興建單位即交通部，委由桃園巿政府代為營運。機捷原先驗收時，因為未能滿足預期速度以及班距時間，所以前市府與交通部檢討後，研議以增購列車縮短列車班距。

另外，機捷完工6度延宕通車造成營運就虧損，由桃園市政府承擔，109至111年碰上疫情，造成營運大幅虧損資本額用罄，需借款維持營運水準，桃捷公司所屬的北北桃 市政府股東已承擔大幅虧損。機捷因現行列車數不足，加上桃園國際機場第三航廈預訂115年完工啟用，國際旅運需求會大幅增加，因機捷目前產權歸屬中央，地方代為營運，因此希望交通部增購列車，同時盡快將機捷產權移轉桃園巿政府。

基北北桃1200通勤月票上線，機場捷運沿線儼然成為旅遊與民生的重要據點，包含入出境、觀光、休閒及住宅等。據機場捷運公司預估，直至民國120年，單日運量將從112年的12萬人，提升至單日21萬人，八年間單日旅客成長數預估近兩倍之多

立法委員魯明哲昨天在立法院質詢指出，依據專業評估，機捷當前車次於尖峰時段每15分鐘，僅能提供一直一普車次，每小時3552人次，但今年尖峰時刻的運量便已高達4210人次，估計到120年更會高達每小時7318人次，然遠超當前實際運能的兩倍之多。經評估共需46列直達車15列，普通車31列，但現有直達車數為11列普通車數為20列，尚不足11列，購足後可調整為每15分鐘提供１直２普，補足北部通勤需求，更可以分攤高鐵與台鐵運輸負擔，並擴大北北基濤生活圈的便利性。

魯明哲指出購車從下訂到交車需要3、4年，希望政院可以一次補齊，每列車須含2套車載號誌系統，總經費約87.2億元。