竹市「停七」停車場蓋一半被解約 原營造商求償1.08億

新竹市西大路「停七」停車場新建工程原營造商繼信營造不滿去年12月15日被市府解約，提告求償1億800萬元，明天將首度開庭。市議員林彥甫也認為解約疑點重重，市府為何執意選擇完工時間更長、經費更高的方案？並質疑接手續建的廠商曾違反政府採購法等，應有合理說明。

竹市府交通處長倪茂榮回應，原本廠商施工嚴重落後57%，且歷經2次趕工會議都沒能有明確進展，依合約落後20%即可解約，市府依約辦理。倪也坦言完工時間後延、費用增加是「解約的代價」，但會向原營造商求償，至於新廠商投標資格沒有問題，進場施作也順利。

「停七」停車場工程基地位於新竹市西大路，市府獲中央前瞻預算挹注，共投入2.42億元施作。但停七停車場蓋到一半，去年12月中卻驚傳市府與施工廠商解約，繼信營造不滿市府解約不合理，先向公共工程委員會申訴因雙方調解破裂，再狀告法院求償上億元，爭取商譽及賠償。

繼信營造認為，是市府標案漏列600多萬元粉刷工資在先需要變更設計，又碰上疫情不可抗力因素提出展延200天工期，但市府卻據此認為工期落後，片面強制終止施作。若市府去年同意展延，「今年早就完工了」，而非多花數千萬元找新廠商施作，得多花7到10個月才能完工。

林彥甫也提出質疑，認為兒童探索館解約後，至今一年都還沒完成中途結算，停七工程結算還沒完成，是如何條列續建工程的工項？總經費比原工程預算多出 3、4 千萬元，誰買單？也質疑接手廠商昱盛營造曾遭法院判決違反政府採購法，還有員工涉貪汙治罪條例。

倪茂榮說明，停七原本去年12月中就應該要完工，但是前廠商進度嚴重落後，市府是依契約規定解約；市府目前只有付給廠商工程款7600萬元，市府手上還有1.72億元，重新發包金額為1.85億元，坦言後續增加預算3千萬元、完工時間會延後7個月是解約的代價，衍生損失與增加經費將向原廠商求償。

倪茂榮也說，明天開庭，市府會提出相關理由，結算辦理完成已經請第三方公正協驗 ，會將相關內容交由法院提存。並強調市府不會因為辦理結算或法院訴訟造成停七工程進度延宕，新廠商資格沒有問題，進場施作順利沒有不良狀況，預計明年6月底完工。