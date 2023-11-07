機捷盼增購列車引口水戰 桃市府：相信中央會給最大支持

桃園市政府與中央近期為了機場捷運增購列車進度引發口水戰。桃捷公司晚間呼籲交通部盡速研商增購案。桃市府也強調，半年前就積極拜訪行政院長陳建仁、副院長鄭文燦，目前中央尚未安排相關補助，但相信中央會給予桃園最大的支持。

桃園市長張善政日前為國民黨總統參選人侯友宜站台時稱，機捷列車數不足，向行政院爭取增購列車，對方卻僅回應「考慮」。對此，行政院副院長鄭文燦今表示，交通部鐵道局10月就主動拜訪市府。交通部長王國材也指是市府尚未提出計畫。

市府官員今晚表示，相關購車規畫一直透過各種管道與政院、交通部多次溝通爭取，事實上，市府最早在5月副市長蘇俊賓陪同行政院長陳建仁視察桃園機場時，就當面向陳表達希望中央協助購置列車。

7月中旬張善政更親自率副市長、秘書長及交通局到行政院，向鄭文燦報告相關規畫，當時也提出希望鄭邀集相關單位召開會議，討論桃捷的財產移轉案及車廂購置補助計畫，但尚未獲得安排。

市府官員指出，鄭文燦已表示支持購買新列車的計畫，這也是鄭在桃園市長任內就啟動的計畫，市府會與中央密切配合，相信中央會考量機捷特殊性、地方財務狀況，尤其鄭相當了解桃園的情況，應會給予桃園最大的支持。

桃捷也透過聲明表示，機場捷運系統6度延宕通車導致營運前已呈現虧損，此皆由桃園市政府承擔，2020年至去年配合中央防疫政策，管制出入境旅客，更造成營運大幅虧損，資本額用罄。

桃捷表示，2026年桃園國際機場第三航廈完工啟用後，勢必大幅增加國際旅運需求，亟需增購列車；而桃園機場捷運系統目前產權歸屬中央，由地方代為營運，希望交通部盡快將產權移轉桃園巿政府，加併增購列車一案，早日盡速研商討論。