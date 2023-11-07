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公車運價漲 民代籲加薪補「司機荒」 中市：業者盤點中

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員張芬郁今遞交陳情書，盼市府提高公車運價之餘，也應要求業者為基層司機加薪。記者劉柏均／攝影
台中市議員張芬郁今遞交陳情書，盼市府提高公車運價之餘，也應要求業者為基層司機加薪。記者劉柏均／攝影

中市府11月調漲公車運價，差額由市庫吸收，並要求業者允諾替駕駛加薪，市議員張芬郁在議會質詢時表示，若業者不履行承諾，要求市府停止撥付差額補貼；交通局長葉昭甫表示，目前仍在盤點中，調薪結果會再對外公布。

交通局日前調漲公車運價，自每公里48.01元，漲至1人次22.697元；台中市議會今舉行交通地政委員會，市議員張芬郁、陳雅惠、陳淑華、陳俞融、謝家宜、蕭隆澤等人聯合質詢。張芬郁表示，盼最終能落實駕駛加薪。

張芬郁說，雙北、桃園、新竹等都直接替駕駛加薪，台中公車駕駛目前並未收到資方調薪通知，交通局採取調高運價補貼業者，要求業者承諾幫駕駛加薪，但她質疑交通局約束力，也要求交通局說明市庫須增加的預算，強調若業者最終無法履行承諾，應停止撥付補貼。

張芬郁今遞交陳情書，表示今年5月公車搭乘人次達760萬人次，僅過暑假時間，因公車減班，9月時僅656.2萬人次，減少104.4萬人次，培養起來的公車人口因此流失；既然公車減班，交通局認為主因是「駕駛慌」，就該解決人力問題。

葉昭甫說，各家業者會各自提出加薪做法，目前皆在盤點中，未來將對外公布調薪結果；此外也會檢討駕駛不足額問題，調整勞動條件等，盼讓大客車駕駛回流。

公車 議員 新竹

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