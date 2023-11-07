新竹市敬老卡及愛心卡升級 11月8日起可搭國道客運

新竹市政府推動老幼共好的社會福利政策，照顧長輩及身障朋友，持續擴增敬老卡及愛心卡使用項目，讓敬老卡及愛心卡更加好用又便利，新竹市長高虹安今天宣布，11月8日起竹市敬老卡及愛心卡也可搭乘國道客運，讓長輩與身障朋友一卡在手，在地樂活、生活更便利。

高虹安表示，敬老卡及愛心卡擴大使用，更是每位長者期盼的社福服務項目，7月起新增租借國民運動服務中心場地服務、8月擴大開放搭乘台鐵、9月開放持卡可到農會消費，11月8日起新竹市敬老卡及愛心卡也可搭乘國道客運，希望長輩們能多出門互動，保持健康樂齡的生活。

「今年敬老卡及愛心卡申辦需求爆增！」高市長表示，今年7月起開始擴大敬老卡及愛心卡的使用項目，廣受好評，11月8日起更擴大可搭乘國道客運服務，感謝3家國道客運業者攜手合作。

社會處長黃佳婷表示，感謝新竹客運、國光客運及日豪客運的積極配合，加快設置刷卡設備，讓長輩與身障朋友持敬老卡及愛心卡，搭乘國光客運及新竹客運往來台北到新竹國道路線，以及搭乘日豪客運往來新竹到桃園機場的國道路線，費用可由卡片內的600點全額支付。

社會處表示，設籍竹市年滿65歲以上長者可到區公所申請敬老卡電子票卡，而設籍且居住竹市並領有市府核發之身心障礙證明者，可申請愛心卡電子票卡，每張卡每月補助600點（1點即1元），而點數當月底如果無法使用完畢，不能累積到次月。