桃園花彩節周末大溪登場 22公頃夢幻花海搶先看

2023桃園花彩節將於11日至19日在大溪登場，今年花海廣達22公頃，現場還有5公尺高的「神奇糖果屋」、蝴蝶仙子，幻境3D彩繪牆等裝置藝術。市長張善政表示，大溪區近期許多新景點陸續開幕，適合全家出遊，考量遊玩人潮眾多，市府也規畫接駁路線，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具。

農業局表示，桃園花彩節邁入第9屆，今年主題為「花舞童話」，超過20款的主題圖騰是歷屆最多，花田中也有許多打卡裝置藝術，包括5公尺高的「神奇糖果屋」、蝴蝶仙子，幻境3D彩繪牆等。

農業局表示，今年花彩節分為2區，花田展區設計長著翅膀的花仙子、捧著蘋果的白雪公主，還有魔幻城堡、美人魚等經典童話圖騰，搭配5公尺高的華麗糖果屋，及小鹿家族、泡泡王國等裝置藝術，將童話場景化為實景。

副展區的農民創意花田，則呈現小紅帽與大野狼在花海中相遇的畫面、和俏皮可愛的醜小鴨，讓童話故事裡的角色紛紛在桃園現身。

農業局指出，想看美景的民眾可登上4座景觀高台，站在架高的木棧步道上欣賞花田圖騰，也可參加農事體驗DIY、小農市集選購在地農特產；活動並推出以田間餐桌為主題的「花間饗宴」小旅行，讓民眾在夢幻的氛圍下，享受音樂與美食的饗宴。