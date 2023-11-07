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桃園花彩節周末大溪登場 22公頃夢幻花海搶先看

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2023桃園花彩節將於11日至19日在大溪登場，今年花海廣達22公頃，現場還有多組裝置藝術，很適合拍美照。圖／桃園市農業局提供
2023桃園花彩節將於11日至19日在大溪登場，今年花海廣達22公頃，現場還有多組裝置藝術，很適合拍美照。圖／桃園市農業局提供

2023桃園花彩節將於11日至19日在大溪登場，今年花海廣達22公頃，現場還有5公尺高的「神奇糖果屋」、蝴蝶仙子，幻境3D彩繪牆等裝置藝術。市長張善政表示，大溪區近期許多新景點陸續開幕，適合全家出遊，考量遊玩人潮眾多，市府也規畫接駁路線，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具。

農業局表示，桃園花彩節邁入第9屆，今年主題為「花舞童話」，超過20款的主題圖騰是歷屆最多，花田中也有許多打卡裝置藝術，包括5公尺高的「神奇糖果屋」、蝴蝶仙子，幻境3D彩繪牆等。

農業局表示，今年花彩節分為2區，花田展區設計長著翅膀的花仙子、捧著蘋果的白雪公主，還有魔幻城堡、美人魚等經典童話圖騰，搭配5公尺高的華麗糖果屋，及小鹿家族、泡泡王國等裝置藝術，將童話場景化為實景。

副展區的農民創意花田，則呈現小紅帽與大野狼在花海中相遇的畫面、和俏皮可愛的醜小鴨，讓童話故事裡的角色紛紛在桃園現身。

農業局指出，想看美景的民眾可登上4座景觀高台，站在架高的木棧步道上欣賞花田圖騰，也可參加農事體驗DIY、小農市集選購在地農特產；活動並推出以田間餐桌為主題的「花間饗宴」小旅行，讓民眾在夢幻的氛圍下，享受音樂與美食的饗宴。

張善政表示，前陣子經過大溪，發現大地已鋪上一層非常美麗的花毯，美不勝收，令人想停下腳步拍照，今年花彩節花田面積是歷屆最大，還推出小朋友非常喜歡的5公尺高裝置藝術「神奇糖果屋」，各項景點非常值得一遊。

2023桃園花彩節將於11日至19日在大溪登場，今年花海廣達22公頃，現場還有多組裝置藝術，很適合拍美照。圖／桃園市農業局提供
2023桃園花彩節將於11日至19日在大溪登場，今年花海廣達22公頃，現場還有多組裝置藝術，很適合拍美照。圖／桃園市農業局提供
2023桃園花彩節將於11日至19日在大溪登場，市長張善政今參加記者會宣傳。記者朱冠諭／攝影
2023桃園花彩節將於11日至19日在大溪登場，市長張善政今參加記者會宣傳。記者朱冠諭／攝影
2023桃園花彩節將於11日至19日在大溪登場，今年花海廣達22公頃，現場還有多組裝置藝術，很適合拍美照。圖／桃園市農業局提供
2023桃園花彩節將於11日至19日在大溪登場，今年花海廣達22公頃，現場還有多組裝置藝術，很適合拍美照。圖／桃園市農業局提供

花田 糖果 裝置藝術

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