「進士第」11月中拆工程圍籬 吉利第獲修繕將成古蹟聚落群

新竹市北門街國定古蹟「進士第」是開台進士鄭用錫住宅，已經完工，預計11月中拆工程圍籬，重現進士第風采，民眾有機會看見進士第門面，未來的開放模式，將待鄭家後代討論後，再對外公布。同時位於進士第旁的「吉利第」市定古蹟，獲得6千萬整修補助整修，未來可望成為古蹟聚落群，相關招標程序正簽辦中。

「進士第」是竹市首座私有國定古蹟進行修復，修復工程已完工，今年適逢鄭用錫登科進士200周年，對鄭家來說別具意義。祭祀公業法人新竹市鄭永承理事長鄭兩承表示，目前傾向在週末採預約制為主，相關細節將待內部討論。

鄭用錫於1823年中進士，他是第一位用台灣本籍赴京考中的進士，所以稱「開台進士」，鄭兩承表示，進士第不只是建築物，鄭用錫博讀經史、熱心公益，透過古蹟盼能分享當年勤學努力的精神，教育是百年大業，對未來社會的貢獻很大，與新竹學子更多分享勤學的重要性。

市府爭取文化部補助共5388萬元，2018年展開修復工程，今年9月修復竣工，文化局代理局長李欣耀表示，進士第已完工驗收，文化部正做最後的文件審查，預計11月15日將先拆除外面的工程圍籬。新竹市府將與所有權人持續溝通協調，期盼打開這座百年古蹟，提供民眾導覽參觀。未來將先與鄭家後代進行點交，至於開放模式與頻率等，有待鄭家討論，文化局將協助宣導，讓民眾更認識這座古蹟。

新竹市國定古蹟進士第格局為三落兩院建築，門前吊筒木雕與左右兩側獅座工法栩栩如生，正廳木格扇門雕花亦具古樸典雅之風，底層卍字不斷，上層有詩句及富貴平安雕刻，具有建築特色及歷史意義。