湖口工業區縣道117線常塞車 議員盼竹縣府爭取土地拓寬4線道

新竹縣議員甄克堅今天在議會質詢時指出，湖口工業區周邊交通繁重，尤其縣道117線勝利路一、二段每天塞車，希望縣府爭取軍方撥用土地，將營區圍牆退縮，讓勝利路拓寬為4線道，緩解交通。新竹縣長楊文科也表示，會與湖口鄉公所持續向軍方溝通協調。

甄克堅指出，地方爭取勝利路拓寬已3、4年，該路段將近2公里，軍方一直以軍事需求，未答應撥用，但可以看到全國各地重大軍事基地周邊道路都相當寬，勢必請軍方釋放土地，營區土地夠大，應該要退縮圍牆，讓縣道117線都拓寬為4線道，同時旁邊增加數百格的停車位，解決工業區住宅區停車位不足問題。

楊文科表示，針對營區退縮，縣府已與湖口鄉公所進一步溝通協調，讓兩線道拓寬，至於縣道117線道路瓶頸改善工程也列入十大交通建設之一，照原路拓寬銜接褒忠路拓寬工程路段抵竹北，計畫皆在進行之中，建設計畫需要時間，縣府會盡速辦理。

新竹縣工務處代理處長陳盈州表示，有關縣道117線勝利路部分，其實2019年有做瓶頸處局部拓寬，也是與軍方成功協調圍牆退縮，打開300公尺路段瓶頸，如果要徹底解決，必須再往北拓寬，將近2公里兩線道路段，會與公所協調爭取到軍方同意後，提報交通部爭取生活圈建設計畫。