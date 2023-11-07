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湖口工業區縣道117線常塞車 議員盼竹縣府爭取土地拓寬4線道

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
湖口工業區周邊交通繁重，尤其縣道117線勝利路一、二段每天塞車，議員甄克堅希望縣府爭取軍方撥用土地、退縮圍牆。（圖為勝利路二段）。記者黃羿馨／攝影
湖口工業區周邊交通繁重，尤其縣道117線勝利路一、二段每天塞車，議員甄克堅希望縣府爭取軍方撥用土地、退縮圍牆。（圖為勝利路二段）。記者黃羿馨／攝影

新竹縣議員甄克堅今天在議會質詢時指出，湖口工業區周邊交通繁重，尤其縣道117線勝利路一、二段每天塞車，希望縣府爭取軍方撥用土地，將營區圍牆退縮，讓勝利路拓寬為4線道，緩解交通。新竹縣長楊文科也表示，會與湖口鄉公所持續向軍方溝通協調。

甄克堅指出，地方爭取勝利路拓寬已3、4年，該路段將近2公里，軍方一直以軍事需求，未答應撥用，但可以看到全國各地重大軍事基地周邊道路都相當寬，勢必請軍方釋放土地，營區土地夠大，應該要退縮圍牆，讓縣道117線都拓寬為4線道，同時旁邊增加數百格的停車位，解決工業區住宅區停車位不足問題。

楊文科表示，針對營區退縮，縣府已與湖口鄉公所進一步溝通協調，讓兩線道拓寬，至於縣道117線道路瓶頸改善工程也列入十大交通建設之一，照原路拓寬銜接褒忠路拓寬工程路段抵竹北，計畫皆在進行之中，建設計畫需要時間，縣府會盡速辦理。

新竹縣工務處代理處長陳盈州表示，有關縣道117線勝利路部分，其實2019年有做瓶頸處局部拓寬，也是與軍方成功協調圍牆退縮，打開300公尺路段瓶頸，如果要徹底解決，必須再往北拓寬，將近2公里兩線道路段，會與公所協調爭取到軍方同意後，提報交通部爭取生活圈建設計畫。

此外，針對117線往竹北方向，銜接褒忠路段，陳盈州指出，針對義民路較狹窄，兩側民宅密集，無法做原路段拓寬，所以改為增加外環道，從117線下坡完後，接其他路徑至鳳山溪堤外道路，往東方向銜接褒忠橋，形成完善外環道系統，盼有效紓解國道1號、環北路車流。

新竹縣議員甄克堅今天在議會質詢時指出，湖口工業區周邊交通繁重，尤其縣道117線勝利路一、二段每天塞車，希望縣府爭取軍方撥用土地。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員甄克堅今天在議會質詢時指出，湖口工業區周邊交通繁重，尤其縣道117線勝利路一、二段每天塞車，希望縣府爭取軍方撥用土地。記者黃羿馨／攝影

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