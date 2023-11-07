歐陽霆質詢問題多提供縣長O、X手牌 楊文科：非常有趣

新竹縣議員歐陽霆今天在議會質詢時關心交通、教育、施工安全等議題，並自備道具O、X手牌，提供給新竹縣長楊文科作答使用。楊文科也表示，非常有趣，這手牌可以很清楚達是或否。歐陽霆則說，因為他每次質詢的內容較豐富，都準備超過10多題，為了節省縣長起立、坐下回答「是或否」的時間，才準備這樣的小道具，增加質詢內容。

歐陽霆關心交通議題，新竹縣除取消單向兩線道路口機車強制兩段式左轉外，單向三車道是否也可取消，另針對人行道空間不足議題，可用車道瘦身等方式減少違規併排及市區車速過快等問題，增加人行道空間。

楊文科表示，對於機車兩段式左轉問題，交通部長有說明法規允許因地制宜，評估取消機車強制兩段式左轉由內車道直接左轉，同時可保留待轉區供選擇兩段式左轉，新竹縣部分路口已配合中央政策進行調整。交旅處長戴志君則說，針對單向三車道的部分，仍須視個案情況再做嚴謹的討論。

另外，對於車道瘦身及人行空間改善部分，楊文科認為可透過適度縮減車道寬度，把多出來的空間留給行人。戴志君表示，在規畫面考量人行道需求性、民眾及商家共識等因素，以路幅足夠、大型車少、車流量低、行人多的地點，優先推動「車道瘦身」交通工程改善。

歐陽霆也關注施工中的建築圍籬設置地點及規範，他指出新北市及桃園市目前都有相關法規，但新竹縣卻無法可管，若圍籬設置地點有問題，對民眾安全有疑慮。工務處代理處長陳盈州回應，工務處會盡快檢討相關法規，保障民眾安全。

歐陽霆也關心新竹縣高中不足及中小學延後到校時間等議題，他表示，近期相關的討論都著重在台大土地運用，他則提出另一個解方，建議縣府評估亞太美國學校的合約是否可終止，若可在此處爭取新設高中，可減少興建工程時間與費用，另針對中小學延後到校時間，歐陽霆則希望教育局可選幾個中小學試辦。