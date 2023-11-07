鍾東錦率團大陸養殖基地取經 苗栗縣養殖大閘蟹再精進

苗栗縣大閘蟹打出名號，縣長鍾東錦率團昨天、今天到中國大陸上海市海洋大學、崇明島養殖基地取經，包括公蟹、母蟹分開養殖，有助於養成率等研究成果，縣府將帶回參考，精進養殖技術。

苗栗縣政府於2011年10月與上海市海洋大學簽訂「中華絨螯蟹養殖科技合作計畫」，每年年初從崇明島蟹種供台基地，輸出蟹苗供應養殖戶，今年有30戶養殖戶，面積約17.4公頃、30萬4700隻，養成率約3成，加上64項藥物及戴奧辛殘留檢測把關，苗栗大閘蟹贏得消費者口碑。

鍾東錦率同縣府農業處長陳樹義等人昨天及今天拜會海洋大學，參觀崇明島養殖基地，縣府指出，雙方研商明年蟹苗輸出台灣相關事宜，海洋大學允諾在過去兩岸友善發展的良好基礎上，一定繼續大力協助苗栗大閘蟹養殖戶。

海洋大學教授吳旭干並分享，根據近年的研究數據，顯示公蟹、母蟹分開養殖，對於大閘蟹養成率成長的有正面幫助。另，吳旭干針對大閘蟹與蝦混養，包含混養蝦種類、大小等，都提供相關意見。

交流參訪團11月2日赴大陸參加客屬總會東莞市客家商聯誼會，及第六屆世界客商大會活動，並到上海進行大閘蟹產業交流，縣府認為有助於建立文化經貿溝通管道，維護苗栗縣大閘蟹養殖產業更加蓬勃發展，同時提高蟹農收益。

縣議會民進黨團總召集人羅貴星則示，鍾東錦上任不到1年，先後3次出國到日本東京、中國武漢，及這次的上海市，縣議會定期會即將開議，將會質詢鍾，如果是為苗栗縣好，也會支持，但為了出國而出國，還是有其他目的，將嚴格監督。