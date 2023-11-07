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林志潔推競選文宣小冊 正副總統寫序推薦 分享參選理念

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨新竹市立委參選人林志潔今天正式發表競選文宣小冊子。圖／林志潔提供
民進黨新竹市立委參選人林志潔今天正式發表競選文宣小冊子。圖／林志潔提供

民進黨新竹市立委參選人林志潔今天正式發表競選文宣小冊子，主要內容包括重量級人士推薦、林志潔個人學經歷、政見，以及這一段時間從事競選活動以來的點點滴滴。希望有助於新竹市民進一步認識她的參選理念。

林志潔表示，這本小冊子的完成很榮幸邀請到很敬愛的台大法律系學姊－蔡英文總統，還有徵召她參選的賴清德副總統，徵詢她的柯建銘總召，還有她的先生陽明交大科技法律學院院長陳鋕雄寫推薦序。

小冊子也簡述了她的成長歷程，她是雲林莿桐人，求學過程一路就讀北一女、台大法律系、台大法研所。畢業後又公費留學美國杜克大學取得法學碩士、博士。回國後在陽明交通大學任教，現為科技法律研究所特聘教授。她也是司法改革國是會議委員、行政院中央廉政委員、陸委會諮詢委員。之前也擔任金融消費評議中心董事長，為國家貢獻所長。一直以來，她受國家栽培，只要有需要她義無反顧全力以赴，她受民進黨徵召參選立委也是如此。

林志潔表示，她雖然是政治素人首次投入選舉，但絕對是國會即戰力。小冊子也刊載了過去她協助推動過的法案，其中包括刑事法律、財經法律、性平與人權的法律，還有跟國家安全相關及科技法律。

林志潔也提到，奠基於過去這些年來所努力做過的事，為這次參選立委所提出的六大安全及三大保證政見，都有放在小冊子裡，包括國家安全、科技安全、金融安全、婦幼及少數群體安全、廉政安全、交通安全；三大保證則是保證建立銀髮族保護與培力法治、保證建立人才培育的政策、再來是保證深耕文化、培力地方創生與社區營造、厚植體育能量。期待新竹市民認同肯定，也能給她進入立法院、為新竹打拼的機會。

林志潔今天正式發表競選文宣小冊子，主要內容包括重量級人士推薦、林志潔個人學經歷、政見，以及這一段時間從事競選活動以來的點點滴滴。圖／林志潔提供
林志潔今天正式發表競選文宣小冊子，主要內容包括重量級人士推薦、林志潔個人學經歷、政見，以及這一段時間從事競選活動以來的點點滴滴。圖／林志潔提供

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