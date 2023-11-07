完賽成績獲國際認證 新竹城市馬19日開跑 管制路線出爐

2023第6屆新竹城市馬拉松將於11月19日在樹林頭公園登場，今年不只有破萬名選手報名參賽，賽道更通過國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)測量和驗證，全馬完賽成績可被全球各大賽事認證。市長高虹安表示，這次首度與竹市「都城隍廟」合作，一共準備6千份的「龍年平安財利金」完賽獎勵送給完賽選手。

高虹安今天出席開跑記者會表示，今年賽會主題為「竹步較勁 塹你來跑」，增加全新賽制「超半馬團體賽」、「超慢跑組別」等設計。高虹安指出，第6屆新竹城市馬拉松今年在跑界的話題討論聲量相當高，賽道更通過國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)測量和驗證，全馬完賽成績可被全球各大賽事認證。

這次請來日籍跑者加賀美智久擔任公益代言人，並在今天的記者會上與此次贊助商蔡司集團，一起捐出晶片贈予中小學體育促進會，完成晶片捐贈儀式，鼓勵當天參與的跑者們捐出腳上的晶片，募集的善款將運用幫助在地體育班學子，擁有更好的運動資源。

高虹安說，市府持續推廣「宜居永續」施政策略，這次馬拉松也首次推出「永續組別」，補給站提供100%可回收無淋膜紙杯，提倡賽事當天「一杯到底，永續有你」，一起為ESG的理念努力；此外，還邀請到竹市環保局再生家具廠迴木工坊製作獎盃，並為跑者們打造「新竹馬永續手作課程」，歡迎大家用雙腳體驗竹市之美時，也能親手製作環保的回收木創作。