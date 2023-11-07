影／台南前議長聯合藍營無黨議員 宣誓推動吹哨者保護法

台南市議會前議長李全教參選立委，今天與國民黨、無黨籍市議員林冠維、周奕齊、李中岑、蔡宗豪聯合舉行「台南弊案，推動吹哨者保護法」記者會。李全教除細數副總統賴清德「在台南市長任內的惡劣醜事」，提醒選民總統英文承諾推動的「吹哨者保護法」已在立法院躺了6年，宣示如當選，將結合各界優先推動立法保護吹哨者、恢復特偵組。

李全教表示，民進黨從在野時喊得震天價響，完全執政後卻視如敝履，2017年葵英文承諾推動「吹哨者保護法」，當初的承諾到現在又要大選了，「會不會賴清德還要再騙全國人民一次？」

參選第四選區立委李全教表示，近來從全國皆知的im.B詐騙案、12億新竹球場、雲林風電收賄、高端炒股、快篩小吃店、超思採購進口蛋，一直到台南的武聖夜市解編案、學甲爉渣杂、沙崙綠能科技城、維冠大樓拇款案、鐵路東移、台南棒球場案等數不勝數。事實真相？有多少達官顯要涉入？這也是多數台灣人期待特偵組能夠重啟，也近六成民眾希望政黨輪替原因。

林冠維認為，吹哨者檢舉情事經調查屬實，應該要立法保護，許多有良心的人因擔心成為吹哨者，自身甚至家人遭報復，因此選擇沈默。在台南面對龐大的執政資源和專制蠻橫，只有號召弊案知情人士提供更多資料，要求查察賄選買票。

李中岑市表示，除弊就是興利，台南有太多難以理解的弊案，高官金流複雜程度堪比電影情節，應立刻推動審議吹哨者保護法，保障吹哨者不會遭受報復，對保密吹哨者除非本人同意，否則洩密者需負刑責。

蔡宗豪指出，吹哨者保護法並非某個政黨專利，行政院根本沒有把吹哨者保護法的法案送進立法院，而這一屆立院也没排審過吹哨者保護法，行政院沒送法案、立法院沒討論過這社會大眾需要的正義。

周奕齊表示，其實有很多知情受害者投訴，但是由於沒有明確的保護機制，讓他們非常因擔心而退卻、真相無法被揭開。現在的政府和司法不被民眾信任，更是求助無門，身為民意代表要捍衛人權，保護吹哨者，從台南開始。