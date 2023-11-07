此「丹參」非彼單身 苗栗縣苑裡鎮打造明星特色作物
苗栗縣苑裡鎮打造丹參明星特色作物，農會今年與4家餐廳合作入菜，丹參燒豬腳等別具風味，11月11日光棍節（單身節） 冷凍雞湯料理包新上市，諧音加深印象，希望進一步創造商機帶動發展。
苗栗縣政府學習型城市計畫3年前透過農業部花蓮區農業改良場技術轉移，引進丹參種植，面積逐年擴大，苑裡鎮農會成立產銷班，輔導13名農友今年在苑裡、通霄、後龍、公館等地，種植1.778公頃，也備受地方期待。
苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞說，丹參切合現代人養生、食補的需求，具有高經濟價值，苗栗的土壤、天候等條件都適合，將持續輔導擴大種植，逐步打響苑裡鎮丹參的知名度，明星特色作物帶動相關產業。
他指出，丹參植株葉子像薄荷，開花時又像薰衣草，1月種下，3月起陸續開花，11、12月採收，自然田園風光有亮點，除了可作為養生藥膳食材外，目前已有茶包產品，今年並與苑裡鎮紅芭樂、討海人、漁香園、龍園餐廳合作，研發丹參入菜，包括丹參燒豬腳、梅花肉佐麵線、薯泥海鮮球、豬肚排骨湯等。
苗栗縣副縣長鄧桂菊、鄭年鈞等人今天在縣府第一辦公大樓大廳，邀請全國遊客參加11月11日、12日在苑裡鎮愛情果園，舉辦的「丹參派對」，取丹參的諧音加深印象，並同時發表使用雞腿製作的丹參雞湯料理包，只要解凍加熱即何享用丹參特有風味。
丹參派對安排育達科技大學餐旅經營系、 仰德高中餐飲科，現場限定特調丹參飲料及甜點，另有波斯菊花海、稻田彩繪，農夫市集、田園音樂會、藺草手作等活動，洽詢電話037-862141，或至苑裡鎮農會粉絲專頁查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言