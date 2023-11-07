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雙11購物節將來到 竹市警局與啦啦隊女神熊霓齊反詐

聯合報／ 記者郭政芬／攝影
新竹市警察局第一分局特別邀請啦啦隊女神「熊霓」，擔任識詐宣導大使。圖／警方提供
新竹市警察局第一分局特別邀請啦啦隊女神「熊霓」，擔任識詐宣導大使。圖／警方提供

近期詐騙案件猖獗，新竹市今年受理的詐欺手法前3名分別為假投資、解除分期付款及假網拍，網購詐騙為常見的詐騙類型，新竹市警察局第一分局特別邀請啦啦隊女神「熊霓」，擔任識詐宣導大使，錄製宣導短片，希望在雙11購物節來臨前，與霓一起反詐騙，透過網路社群等管道的傳播，有效的將防詐意識推廣出去，讓更多民眾了解，避免成為網購詐騙的受害者。

網路購物已成為大家的日常，詐騙集團常利用一頁式廣告，販賣當前最新款的限量商品，如球鞋、名牌包等等，利用聳動的字眼像是「限時特賣」、「倒數計時」等，且優惠價格明顯低於一般市售的價格來吸引消費者，並要求利用通訊軟體私下聯繫交易，使民眾匯款後，等不到訂購商品或賣家帳號消失等詐騙情形發生。

新竹市警察局第一分局提醒，雙11購物節即將到來，民眾充滿期待想要購物的同時，詐騙集團也摩拳擦掌準備使消費者掉入詐騙的陷阱，網路購物一定要選擇商譽良好的正規網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，切勿點擊陌生連結或透過通訊軟體(如line或Facebook等)與賣家私下聯繋交易，若民眾遇到網購可疑訊息或遇到疑似詐騙的情形，可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。

分局長簡彥匡表示，這次希望藉由啦啦隊女神「熊霓」的高人氣，將識別詐騙的觀念傳遞到不同族群，未來也將會持續透過各種場合、活動及宣傳管道，進行識詐宣導，期盼能透過各項宣導作為，讓民眾更加瞭解現行常見的詐騙手法，建立反詐騙的正確觀念，強化自我防衛意識，免於遭到詐騙的危害。

新竹市警察局第一分局邀請啦啦隊女神「熊霓」，一起反詐騙，透過網路社群等管道的傳播，有效的將防詐意識推廣出去，讓更多民眾了解，避免成為網購詐騙的受害者。圖／警方提供
新竹市警察局第一分局邀請啦啦隊女神「熊霓」，一起反詐騙，透過網路社群等管道的傳播，有效的將防詐意識推廣出去，讓更多民眾了解，避免成為網購詐騙的受害者。圖／警方提供

詐騙集團 網購

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