雙11購物節將來到 竹市警局與啦啦隊女神熊霓齊反詐
近期詐騙案件猖獗，新竹市今年受理的詐欺手法前3名分別為假投資、解除分期付款及假網拍，網購詐騙為常見的詐騙類型，新竹市警察局第一分局特別邀請啦啦隊女神「熊霓」，擔任識詐宣導大使，錄製宣導短片，希望在雙11購物節來臨前，與霓一起反詐騙，透過網路社群等管道的傳播，有效的將防詐意識推廣出去，讓更多民眾了解，避免成為網購詐騙的受害者。
網路購物已成為大家的日常，詐騙集團常利用一頁式廣告，販賣當前最新款的限量商品，如球鞋、名牌包等等，利用聳動的字眼像是「限時特賣」、「倒數計時」等，且優惠價格明顯低於一般市售的價格來吸引消費者，並要求利用通訊軟體私下聯繫交易，使民眾匯款後，等不到訂購商品或賣家帳號消失等詐騙情形發生。
新竹市警察局第一分局提醒，雙11購物節即將到來，民眾充滿期待想要購物的同時，詐騙集團也摩拳擦掌準備使消費者掉入詐騙的陷阱，網路購物一定要選擇商譽良好的正規網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，切勿點擊陌生連結或透過通訊軟體(如line或Facebook等)與賣家私下聯繋交易，若民眾遇到網購可疑訊息或遇到疑似詐騙的情形，可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。
分局長簡彥匡表示，這次希望藉由啦啦隊女神「熊霓」的高人氣，將識別詐騙的觀念傳遞到不同族群，未來也將會持續透過各種場合、活動及宣傳管道，進行識詐宣導，期盼能透過各項宣導作為，讓民眾更加瞭解現行常見的詐騙手法，建立反詐騙的正確觀念，強化自我防衛意識，免於遭到詐騙的危害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言