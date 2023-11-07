竹北蘑菇城堡公園「宵禁」爭議 王婉諭批本末倒置

竹北蘑菇城堡公園近日因人潮爆滿引發噪音髒亂，遭周遭住戶抗議而被迫提早熄燈，甚至被居民要求遷移，不過立委王婉諭卻痛批新竹縣府應對措施是改為6點就全面熄燈，宛如宵禁的作法只會引起其他縣民不滿，應針對違法者加強取締。

新竹縣府產發處表示，蘑菇城堡公園引發的居民陳情，將與居民協調，希望在維持遊樂設施開放的前提下，提早熄燈並加強門禁，既能保障親子遊樂權益，也能讓居民在入夜後有安靜的生活。

蘑菇城堡特色公園近日遭周邊住戶組成自救會，要求新竹縣府就公園帶來的人潮混亂、違停及噪音、環境髒亂等問題解決，甚至居民呼籲縣政府應該盡快移除遊樂設施，還居民安寧的居住生活。

王婉諭表示，熄燈根本不能解決特色公園帶來的違停、噪音問題，因為居民反映凌晨還會聽到喧鬧聲，代表問題跟熄燈一點關係都沒有，縣政府應對措施是「頭痛卻醫腳」，從頭到尾真正該做的是針對違法者加強取締，並協助勸導，而不是面對民眾抗議，完全不思考就先禁止再說。

王婉諭質疑，晚間6點後就熄燈的話，設置燈的用途是什麼，且平日多數家長都要上班，是否代表下班後家長都不能帶小孩去公園。她諷刺這與新竹縣府推動的特色公園政策，完全徹底的本末倒置，呼籲縣府不要再帶頭欺負沒有選票的兒少族群，扼殺孩子們的遊戲權。