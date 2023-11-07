標線不當…知名國旗屋前車禍頻傳 桃市府本周改善

桃園市平鎮區知名國旗屋前的龍平路、中正三路交叉口，路段狹窄及國旗屋旁巷道小，常有機車竄年發生車禍，市議員舒翠玲今天上午表示，經與市政府、區公所等單位會勘國旗屋旁巷道停止線位置設置不當，停止線看不到左右來車，決定往前畫設停止線，國旗屋旁巷道畫設行車分向線及導引線，市政府將在本周內完成。

市政府交通局表示，國旗屋前龍平路、中正三路交叉口，剛好轉角巷道，由於國旗屋影響視線，容易造成交通事故，經會勘決定標線改善，該局規畫配置圖交給中壢區公所盡快畫線完成。

中壢區長李日強表示，中壢、平鎮交界的龍平路、中正三路交叉口，因為巷道標線問題，造成交通問題，地方會勘決定改善標線，區公所將盡快趕難本周內完成，維護行車安全。

舒翠玲表示， 忠貞市場、雲南文化商圈的龍平路、中正三路交叉口，剛好在國旗屋前，一旁巷道狹窄，呈現巷子小、出口大的喇叭型，忠貞市場及商圈人車多，由於巷道停等線太裡面，經常機車抄近路逆向衝出，或切西瓜穿越轉彎，造成車輛對撞險象環生。

為改善國旗屋前該路口因為巷道停止線設置不當，車輛在停止線看不到來車，引發車禍，由市府和中壢區公所將巷道停止線往前畫設，讓行車在停止線前能看到龍平路來車，國旗屋旁巷道畫設行車分向線及導引線，分隔車道，引導車輛遵循行駛，避免逆向行駛及切西瓜穿越轉彎，轉角畫設轉角槽化線，改善車輛轉彎半徑，保護行人安全。