立委曝機捷購車爭取四年未果 王國材：現地方先提計畫

國民黨立委魯明哲今質詢表示，桃園機場捷運當年驗收瑕疵多，現在要增購列車解決班距、運量問題，但其實機捷公司早已提出計畫給中央快四年，都沒結果。交通部長王國材答詢表示，過去是要地方購車，現在未來傾向中央補助購車，所以地方要先提出計畫，送到中央就盡快審查。

行政院長陳建仁今率官員到立法院備詢。魯明哲指出，機捷驗收後至今，發現連當初基本合約要求都達不到，現在包括行車時間35分鐘、平均車速每小時39.6公里以及15分鐘班距，都未達當初合約標準，且未來可預見用量只會越大。

魯明哲說，地方從2019年就不斷跟中央開會，提出報告，有一半時間都提到要增購列車，但現在卻說還要地方提出計畫，要請問政院對此規劃？

魯明哲也表示，行政院副院長鄭文燦是上屆桃園市長，鄭文燦7月時也說中央要來購車，但現在卻都沒有結果，包括未來購車預估的80多億元預算是否中央補助，希望能趕快定案。

陳建仁答詢時坦言，還不知道購車要花80多億元，等地方計畫提交給中央，會盡快來審查討論。