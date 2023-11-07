竹縣學生通勤公車要等40分 議員吳旭智爭取快捷9號上路

新竹縣議員吳旭智今天在議會質詢上關心學生通勤問題，他指出學生通勤尤其下課時，平時都要等到第3班車才能全數上車，「因為車都客滿了」，最久需等40分鐘，盼新竹縣直達新竹市的快捷9號盡快上路。交旅處長戴志君也表示，11月已上網招標，也和潛在廠商邀請、洽詢，希望有好的結果。

吳旭智指出，桃竹竹苗TPASS上路首周破8萬人使用，4種月票以竹竹路線最熱賣，售出張數突破1萬387張，新竹縣學生大部分使用公車、台鐵搭車到竹中、竹女甚至是實驗中學上課。

吳旭智表示，他接獲很多家長反映，182路還有快捷1號路線，平時都要等到第3班車學生才能全數上車，其中快捷1號屬中型巴士，一次可以搭乘的人數有限，學生下午4點10分放學，最久需等40分鐘，此時回到竹北剛好又遇下班交通尖峰時刻。

吳旭智說，新竹市才剛發生因為公車司機住院，導致市區4路線公車減班，40名學生要擠20人的公車，目前司機缺工的情況下，縣府對於強化通學公車，有沒有具體做法？公車越來越少，從高鐵站直達新竹火車站的快捷9號，何時可以啟動？吳旭智建議，應加速啟動快捷9號營運，爭取中央補助以及增加地方業者、司機誘因。

新竹縣交旅處長戴志君指出，關於學生通勤，第一直接運輸載具就是校車，校車由各學校來辦理相關採購，但有些學校發生招標不出去或是時程上延誤等，這部分已透過教育局和學校反映，但現在運輸環境成本增長，經費需要再調整。

公共運輸方面，戴志君表示，固本方面要維持原有客運體系完整，目前市區10條公車路線和41條新竹客運路線都已完成。新增市區公車路線部分，上周新竹縣審議已通過快捷9號、快捷10號路線研議。

戴志君說，其中快捷9號從高鐵到新竹火車站路線特殊，也是新竹縣市對接的公車，符合縣市之間通學路線整頓要求，11月已上網招標，至於潛在廠商也已邀請和洽詢，希望有好的結果。