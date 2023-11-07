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桃園SRF電廠撤案？ 中央地方無共識

聯合報／ 記者朱冠諭賴昭穎鄭媁／連線報導

3家SRF（固態再生燃料）電廠進駐桃園科技工業園區，地方強烈反彈，桃園市政府和經濟部昨開會2小時，討論是否撤案或廢止，雙方無共識。經濟部官員重申，核准及把關權限在市府，經濟部推薦函無法律效力；市府人士則說，已提4大訴求，包括要求說明推薦廠商入園依據為何，「解鈴仍須繫鈴人，若經濟部不願提供，恐坐實外界疑慮。」

國民黨昨天也開記者會指出，桃園市議員凌濤、涂權吉指出，桃市府多次拒絕不符資格的SRF電廠入園，但經濟部長王美花、時任桃園市長的行政院副院長鄭文燦只透過2020年12月16日一場45分鐘會議，就同意放行50億的SRF電廠，其中有沒有弊端？盼民進黨政府懸崖勒馬。

經濟部表示，當天會議都在討論要符合市府管理桃科的土管要點，才能進入園區。50億元是業者要投資桃園的金額，若任何一個投資案都被講成弊端或人謀不臧，未來想投資桃園的業者都會再三考慮。

昨下午市府與經濟部討論此案，歷經2小時討論仍無共識，市府代表在會中提出4項要求，包括SRF廠商進駐與否，要以市民健康為優先考量，並請能源署研議再生能源發電設備的總量管制及退場機制。

另2項則要求經濟部提出當年通過再生能源同意備案的要件，並說明當年推薦廠商入園依據。市府人士表示，「若經濟部不願提供，恐怕坐實外界的疑慮。」

至於經濟部官員則重申，核准權及把關權限都在桃市府，只要桃市府明確表達反對，經濟部願意再次發函陳述，推薦函並無法律強制力。經濟部產發署官員說，桃科工園區依桃市府主管的土管要點管理，空汙、環保法規也由地方主管，這些都是白紙黑字的法規。

「解鈴仍須繫鈴人。」市府人士直言，經濟部應撤銷當初的推薦函，市府才能做出相對應的處置，若最終又把球丟回給地方，讓市府面臨廠商可能的鉅額求償，市府絕對不會接受。

SRF

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