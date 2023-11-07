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竹市球場若換土 議員憂地下停車場安全

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹市棒球場地下停車場採無梁板工法設計，市府要求廠商請第三公正單位核實審查結構及承重分析，要確認安全無虞。本報資料照片
新竹市棒球場地下停車場採無梁板工法設計，市府要求廠商請第三公正單位核實審查結構及承重分析，要確認安全無虞。本報資料照片

新竹市立棒球場地下停車場及園道五地下停車場採無梁板工法設計施工，不少議員昨關注棒球場未來若採全面換土、園道五停車場開放後，若舉辦小型活動，應重新計算承載限制；市府回應，已要求廠商委託第三方單位鑑定結構安全，必須確保安全無虞。

竹市府昨至議會專案報告採無梁板工法設計工程個案分析，新竹市棒球場與園道五地下停車場都用此工法，樓板層不設梁，可提供更高的空間淨高，減少地下室開挖深度。

議員田雅芳、林彥甫、楊玲宜、張祖琰和吳旭豐等人質疑，新竹棒球場若採「全場換土」方案改善，地下停車場承重能否負荷？桃園市平鎮區文化公園地下停車場曾發生崩塌意外，就是覆土時結構計算有誤，市府應自行委請第三方公正單位協助。

工務處長曾嘉文回應，新竹棒球場覆土後將進行結構勘查，確認結構完整；棒球場地下停車場施工經監造單位檢視結構及承重，符合安全規定，但市府仍要求請第三公正單位核實審查，要確認安全無虞，如無簽證文件，將要求廠商提出移除計畫並進行球場減載。

議員也質疑，園道五地下停車場上方為草皮，但載重緊繃，市府設置籃球場、溜冰場和涼亭等，是否將超過承載設計？應公布未來舉辦活動能負荷多少人到場。

交通處長倪茂榮說，目前園道五地下停車場上方已進行覆土設計減載，後續將按照新設計深度執行覆土，不會蓋任何公園大型設施，僅執行小型設施，民眾仍可活動，也保障地下停車場結構安全。

停車場 新竹市立棒球場

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