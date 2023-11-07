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桃園客家局爆霸凌 股長自封代理科長

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市議員黃崇真昨天爆料市府客家局發生集體霸凌，逼走2名公務員和多名約聘僱人員，還發生某股長「自封」為代理科長的離譜事件，要求整頓紀律上緊螺絲。市長張善政回應，一定照標準流程處理霸凌，第一時間已制止代理行為，並要求客家局內部檢討。

黃崇真說，客家局涉霸凌案主管不但言語羞辱，甚至鼓動同事孤立當事人，造成當事人身心俱疲，要到身心科就診；客家局本承諾成立公衛小組徹查，隔天卻變成專案會議，成員僅一位外部人員是客家局委任律師，其他全是客家局內部人員，完全不符規定。

客家局長林昭賢回應，局內私下詢問當事人，但2人均表示不願進一步申訴，即便如此客家局仍會展開調查，本周四照原計畫召開申訴處理小組專案會議，由副局長擔任主持人。

副局長饒佳汶說，2名當事人僅口頭向人事室主任反映，工作環境中有其他員工態度不好，沒有具體說明霸凌內容和對象，因此要依程序開專案會議，請兩造說明。

黃崇真也爆料，文教發展科劉姓股長因科長借調擔任世客博專案辦公室主任，竟在未接獲派令下，私刻印章自封為代理科長，替自己升官，有偽造文書之嫌。

饒佳汶回應，劉姓股長由人事室主任簽報代理科長未獲核准，簽報期間主任先刻好代理科長印章，股長也用來蓋公文，局內一發現疏失就改正，並停止職務代理職權，將檢討是否懲處。

主任 霸凌

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