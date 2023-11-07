新生兒冠全台 民代籲南桃設兒醫

桃園市新生兒出生率全台居冠，兒童就醫需求高，但目前僅338名小兒科醫師，議員王珮毓昨建議市府在南桃園應設置市立兒童醫院，均衡南北需求。市長張善政表示，會規畫設立，但需10年以上才能建置完成，現階段會先積極引進醫學中心資源，補足醫療量能；衛生局明年也預計補充醫師人力，充實3家兒童急診責任醫院資源，降低幼兒就醫缺口。

王珮毓表示，桃園每年平均有1.8萬新生兒出生，是六都出生率冠軍，0到9歲兒童20萬人，但目前重度級急救責任醫院、可提供24小時兒科急診服務的醫院，僅林口長庚醫院和衛福部桃園醫院，都在北桃，希望市府研議在南桃設置市立兒童醫院。

張善政表示，上任以來市府持續思考如何跳過興建醫院的冗長程序，先運用現有的醫療能量，透過市府補助誘因，補足兒童專科醫療需求。

「真正的問題是缺乏小兒科醫師。」副市長王明鉅說，大醫院夜間病患多，增加兒科醫師負擔，加上健保給付差，讓醫院找不到兒科醫師駐診；興建實體醫院預計要10年，曠日廢時，兒童醫院通常也要醫學中心等級的醫院才能經營。

王明鉅說，小兒科醫師缺乏是全國性問題，現正積極引進醫學中心人力和資源，希望盡快補強，已有2家中心願意支持。

衛生局長劉宜廉指出，南桃園的國軍桃園總醫院有小兒科24小時急診服務，雖尚未通過衛福部醫策會評鑑，但也算兒童急診責任醫院，院方已更新醫療設施，明年會編更多預算，方便南區民眾就診。

劉宜廉說，衛生局原規畫再增加2間兒童急診責任醫院，院方反映短期仍無法完全克服缺少醫師難題，因此改為充實現有3家兒童急診責任醫院資源，讓更多兒科醫師前往執業。