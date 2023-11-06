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SRF電廠進駐桃科是否撤案？桃市、中央討論2小時無共識

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨今舉行「GE01移站址翻版？鄭文燦『SRF』45分鐘過關？懸崖勒馬！王美花打臉陳建仁，又要傷害桃園人？ 」記者會，桃園市議員暨國家政策研究基金會副執行長凌濤、國民黨桃園市立委參選人涂權吉出席。圖／國民黨提供
國民黨今舉行「GE01移站址翻版？鄭文燦『SRF』45分鐘過關？懸崖勒馬！王美花打臉陳建仁，又要傷害桃園人？ 」記者會，桃園市議員暨國家政策研究基金會副執行長凌濤、國民黨桃園市立委參選人涂權吉出席。圖／國民黨提供

3家SRF（固態再生燃料）電廠進駐桃園科技工業園區引發爭議，桃園市政府和經濟部今天下午開會討論是否撤案或廢止，雙方仍無共識。市府人士表示，已向中央提出4大訴求，最重要的就是要求經濟部能源署說明當年推薦廠商入園的依據究竟為何，「解鈴仍須繫鈴人，若經濟部不願提供，恐怕坐實外界疑慮。」

SRF發電廠將進駐桃園觀音，地方強烈反彈，要求撤銷入園許可。藍營議員凌濤、涂權吉更批評，進駐案皆由經濟部長王美花強勢主導，面對反彈卻大轉彎稱「只是推薦」沒強制力，根本是民進黨甩鍋話術。

市府今下午與經濟部討論此案，但據悉，經2小時討論雙方仍無共識，市府代表在會中提出4項要求，首先，SRF廠商進駐與否，要以市民健康為優先考量；二，請能源署研議再生能源發電設備的總量管制及退場機制。

另2項則要求經濟部能源署提出當年通過再生能源同意備案的要件，並說明當年推薦廠商入園的依據究竟為何。

市府人士表示，從相關會議記錄來看，轉折點就在於經濟部當初召開專案會議後，3家廠商也取得經濟部推薦函，才會獲得前市長鄭文燦的核准入園；當初推薦入園的理由到底是什麼，總要提供給市府檢視，「若經濟部不願提供，恐怕坐實外界的疑慮。」

「解鈴仍須繫鈴人，」市府人士直言，經濟部應撤銷當初的推薦函，代表入園的理由已不復存在，市府才能做出相對應的處置；目前距離徹底解決還有很長一段路要走，經濟部一定要有更積極的態度與作法，若最終又只是把球丟回給地方，讓市府面臨廠商可能的鉅額求償，市府絕對不會接受。

市府表示，今天會議過後仍要針對相關作法進一步討論，地方鄉親的態度已經很明確，市府一定會嚴守市民健康與環境品質。

3家SRF發電廠設廠地點在桃科靠近國民運動中心、海洋大學觀音分校，地方憂心有空汙疑慮。圖為里民日前拉起布條表達心聲。本報資料照片
3家SRF發電廠設廠地點在桃科靠近國民運動中心、海洋大學觀音分校，地方憂心有空汙疑慮。圖為里民日前拉起布條表達心聲。本報資料照片

桃園 SRF

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