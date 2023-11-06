議員籲南桃園設兒童醫院 市府：重點是小兒科醫師不足

桃園市新生兒出生率全台居冠，兒童就醫需求高，但全市的兒童急診責任醫院，僅林口長庚醫院及衛生福利部桃園醫院，且都位於北桃園，民代今建議市府在南桃園應設置市立兒童醫院。桃園市長張善政表示，市府會規畫設立，但需10年以上才能建置完成，現階段會先積極引進醫學中心資源，補足醫療量能。

議員王珮毓今在議會質詢時表示，桃園每年平均有1.8萬新生兒出生，是六都出生率冠軍，0到9歲的兒童也有20萬人，但目前屬於重度級急救責任醫院、可提供24小時兒科急診服務的醫院，僅有林口長庚醫院和衛福部桃園醫院，都分布在北桃園，孩子若生病只能往北桃或新竹跑，希望市府著手研議在南桃園設置市立兒童醫院。

張善政答詢表示，上任以來市府持續研擬對策，思考如何跳過興建醫院的冗長程序，先運用現有的醫療能量，透過市府的補助誘因，補足兒童專科醫療需求。

「真正的問題是缺乏小兒科醫師。」副市長王明鉅直言，夜間到大醫院看診的病患多，增加兒科醫師負擔，加上兒科健保給付差，都讓醫院找不到兒科醫師駐診；設立醫院的初衷是希望有足夠醫療資源，但興建1座實體醫院預計需要10年，曠日費時，兒童醫院通常也要醫學中心等級的醫院才有能力經營。

王明鉅說，小兒科醫師缺乏是全國性問題，現階段正積極引進醫學中心的人力和資源，希望盡快補強醫療量能，目前已有2家醫學中心願意支持。

衛生局長劉宜廉指出，南桃園的國軍桃園總醫院有小兒科24小時急診服務，雖尚未通過衛福部醫策會評鑑，但市府已積極輔導國軍桃園總醫院成為兒童急診責任醫院，目前院方已花費近千萬元更新相關醫療設施，明年度市府會編列更多預算，預計明年將全市責任醫院增加為3間，並幫助更多醫院成立兒童急診專科。