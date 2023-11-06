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獎勵金變商品卡 清潔隊員福利縮水？桃環保局還原始末

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市清潔隊員權益促進會今質疑，新市府上任後福利縮水。環保局則澄清絕無此事。圖／桃園市環保局提供
桃園市清潔隊員權益促進會今質疑，新市府上任後福利縮水。環保局則澄清絕無此事。圖／桃園市環保局提供

桃園市近年垃圾及資收量激增，但桃園市清潔隊員權益促進會今天質疑，市長張善政上任後，基層隊員的資收獎勵金變超商商品卡，大嘆「待遇差很多」。環保局則澄清，儘管資收物變賣價格低，來料權利金大幅縮水，市府仍努力爭取預算給足5000元資收獎勵金，強調福利絕無縮水。

桃園市清潔隊員權益促進會表示，桃園市每月資收平均噸數，從2018年的4萬7364噸到今年已增至6萬5533噸；清潔隊員收集的資收物，交由市府與合作廠商變賣，再從變賣所得中，發放5000元現金給每一位清潔隊員是行之有年的慣例，今年卻改成現金4000元加上1000元超商商品卡，使用限制多，等同變相縮水，質疑圖利特定廠商。

促進會也提到，每年清潔隊員節前，市府都會舉辦清潔隊員大型餐會慰勞基層隊員，今年卻無消無息，每年3天2夜的觀摩活動，過往只要隊員在職，不分新舊隊員都可以參加，今年也不讓新進隊員參加，「難道換黨執政後，清潔隊員的權益就縮水了嗎？」

對此，環保局解釋，資收變賣合約3年前就從1公斤1元降為0.4元，依環保署訂定的「回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法」規定，僅可提撥變賣所得金額的最上限40%發放，按比例每人只能核發4000元。

適逢疫情，時任市長鄭文燦以「防疫激勵獎金」名目補足現金，今年疫情趨緩，無法再以防疫為名發放，不過市府仍努力爭取其他預算給足5000元獎金，不足的1000元因核銷問題，市府改以等值禮券發放。

對於促進會關心的餐會和觀摩活動，環保局表示，各中隊的大型餐會預計於尾牙辦理；今年8月進用的101位新進清潔隊員，待試用期滿，合格成為正式清潔隊員後即可參加。

環保局強調，市府明年將調高清潔隊員夜點費為120元，也向中央增取調高清潔獎金及駕駛安全獎金，待中央修法通過後，即可配合調高隊員獎金，福利絕無縮水。

桃園 疫情

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