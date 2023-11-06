竹市棒球場改善擬採無梁版工法 議員憂覆土過重

新竹市工務處今天到議會進行市立棒球場採無梁版工法之工程分析專案報告。有議員憂心，棒球場下方為停車場，若採全場換土改善會增加重量，要求市府做好承重計算，避免坍塌。

新竹市議會議事組向中央社記者表示，桃園市平鎮文化公園地下停車場原採無梁設計，民國109年發生地下室頂版坍塌工安意外，因擔心採無梁版工法的新竹市立棒球場、園道五地下停車場工程也會發生類似情況，議會要求竹市府進行專案報告。

議事組指出，今天專案報告由竹市府工務處長曾嘉文、交通處長倪茂榮針對「新竹市立棒球場新建統包工程」「園道五地下停車場興建工程」採無梁版設計的檢核、施工、後續使用限制與建議等內容進行簡報與詢答。

曾嘉文報告指出，所謂無梁版工法就是樓層版不設梁，直接將版支承於柱子上，柱頂構造分為有柱帽及無柱帽方式，但無梁版工法並非真正無梁，而是將梁隱身在版內，柱列帶位置的配筋密度都須加強。

曾嘉文說，無梁版工法的優勢包括可提高30至50公分的空間淨高，在做隔間時有較大自由度，抵抗地下水的浮力較佳，耐震能力較好。劣勢部分則是在柱頭位置的版面壓力較大，若計算不好，容易發生貫穿破壞。

時代力量市議員林彥甫提問指出，新竹棒球場覆土30公分，未來球場改善若採「全場換土」，覆土高度增加、重量提升，下方有地下停車場，擔心樓版是否能負荷載重。

民進黨議員楊玲宜提問，市府應將新竹棒球場的改善書圖交由公正第三方審核，確認是否符合承重量。至於園道五地下停車場工程，市府已有減少覆土量與優化排水等作為，市府應將這個經驗作為新竹棒球場的改善參考。

國民黨議員張祖琰說，新竹棒球場計算的載重是土壤吸飽水份的重量，若排水不良時還會加上淹水重量，另外施工時的車輛、機具等也應加入計算。園道五地下停車場上方未來可以做哪些設施，能容納多少民眾使用，市府都應明確說明。

國民黨議員吳旭豐提出建議，新竹棒球場的營造、監造廠商已讓社會大眾失去信任，未來市府應委託公正第三方做好審核，避免再發生施工品質不佳情況。

曾嘉文詢答說明，目前已和新竹棒球場的營造廠商密集討論改善程序及細部內容等，包括載重、排水等都有考量進去，希望在113年農曆年前完成行政程序，儘快進場改善施工。

倪茂榮表示，園道五地下停車場上方的設施，目前已確定無法讓車輛進入，至於承重、可容納人數等數據，將在完工後精細計算，後續會將相關數據及規範交接給養護單位，確保使用上的安全。

新竹市議會上月開臨時會時進行「新竹市立棒球場改善進度」專案報告，由曾嘉文簡報，內容包括美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView分析報告摘要，及新竹棒球場工程體檢會決議取消「切溝填沙」改善方案，採全場換土種天然草皮或置換人工草皮。