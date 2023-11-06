苗栗縣「蝨燒」40年來最嚴重約2公頃受害 農民田間待命搶收

水稻「蝨燒」災害一路往北蔓延，苗栗縣公館鄉有約2公頃受害，農業部苗栗區農改場、縣府、公館鄉農會都評估來勢洶洶，40年來最嚴重，建議農民待命搶收，並加強防治，避免蟲害持續擴大。

褐飛蝨是水稻重要的害蟲，尤其第二期稻作成熟期危害最烈，嚴重發生時稻株全面枯萎呈圓圈狀，圈圈相連成蝨燒，但過去北部地區較少發生，公館鄉農會總幹事古雪雲說，今年因氣候異常，苗栗繼彰化、南投、台中後也淪陷，苗栗區農改場並發布警報。

古雪雲約1星期前，公館鄉田區一塊水稻田發現枯黃，原以為是稻熱病防治，不久就發生蝨燒，枯黃一大片，苗栗區農改場勘察，發現是褐飛蝨肆虐，公館鄉約有2公頃受害，並以「高雄147」及「台南11號」品種為主。

農改場、縣府及農會蝨燒災情，40年來最嚴重，而且還會造成沒有收穫，建議如果蝨燒嚴重先行收割；如果進入黃熟期且剛發病田區，建議密切觀察蟲害蔓延情形，必要時隨時搶收；如果晚熟的田區，收割2個星期以上，建議使用推薦用藥，注意稀釋倍數及安全採收期，防治蝨燒擴大。