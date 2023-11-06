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苗栗縣「蝨燒」40年來最嚴重約2公頃受害 農民田間待命搶收

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉約2公頃水稻田發生「蝨燒」危害，農業部苗栗區農業改良場最近緊急發布水稻飛蝨類發生警報。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉約2公頃水稻田發生「蝨燒」危害，農業部苗栗區農業改良場最近緊急發布水稻飛蝨類發生警報。圖／公館鄉農會提供

水稻「蝨燒」災害一路往北蔓延，苗栗縣公館鄉有約2公頃受害，農業部苗栗區農改場、縣府、公館鄉農會都評估來勢洶洶，40年來最嚴重，建議農民待命搶收，並加強防治，避免蟲害持續擴大。

褐飛蝨是水稻重要的害蟲，尤其第二期稻作成熟期危害最烈，嚴重發生時稻株全面枯萎呈圓圈狀，圈圈相連成蝨燒，但過去北部地區較少發生，公館鄉農會總幹事古雪雲說，今年因氣候異常，苗栗繼彰化、南投、台中後也淪陷，苗栗區農改場並發布警報。

古雪雲約1星期前，公館鄉田區一塊水稻田發現枯黃，原以為是稻熱病防治，不久就發生蝨燒，枯黃一大片，苗栗區農改場勘察，發現是褐飛蝨肆虐，公館鄉約有2公頃受害，並以「高雄147」及「台南11號」品種為主。

農改場、縣府及農會蝨燒災情，40年來最嚴重，而且還會造成沒有收穫，建議如果蝨燒嚴重先行收割；如果進入黃熟期且剛發病田區，建議密切觀察蟲害蔓延情形，必要時隨時搶收；如果晚熟的田區，收割2個星期以上，建議使用推薦用藥，注意稀釋倍數及安全採收期，防治蝨燒擴大。

縣府指出，褐飛蝨每年5月至8月可隨氣流遷入，第二期稻作乳熟期至糊熟期造成嚴重危害，成蟲及若蟲群集在稻叢基部吸食稻株養液，被害株基部常可見汙濁分泌物，或由分泌物引起煤煙病，危害中度可導致稻株黃化，影響稔實率，嚴重時蝨燒，褐飛蝨除直接危害，並可媒介草狀矮化病及皺縮矮化病，農友近期要加強巡視稻作，若發現徵狀，不能掉以輕心。

苗栗縣公館鄉約2公頃水稻田發生「蝨燒」危害，農業部苗栗區農業改良場最近緊急發布水稻飛蝨類發生警報。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉約2公頃水稻田發生「蝨燒」危害，農業部苗栗區農業改良場最近緊急發布水稻飛蝨類發生警報。圖／公館鄉農會提供

農改場 農會 二期稻作

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