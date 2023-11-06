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苗栗公館水稻褐飛蝨害蟲拉警報 農會籲加強防治

中央社／ 苗栗縣6日電

苗栗縣公館鄉農會今天表示，農業部苗栗區農業改良場近期在公館地區調查發現，水稻褐飛蝨害蟲密度升溫，且已有部分田區出現嚴重「蝨燒」大範圍枯萎情形，呼籲農民加強防治。

公館鄉農會總幹事古雪雲指出，褐飛蝨是台灣水稻重要害蟲，但以往北部地區鮮少發生嚴重危害，今年疑因氣候異常，繼南投、台中、彰化地區陸續傳出災情後，苗栗公館地區10月底也發現褐飛蝨現蹤，至11月初已有部分田區嚴重「蝨燒」危害。

古雪雲表示，鑑於二期稻作收割在即，且災情擴散迅速，情況緊急，農會日前邀集農糧署北區分署苗栗辦公室、苗栗區農業改良場作物改良科召開緊急防治說明會，說明褐飛蝨危害情形及防治方法，推薦短效期用藥，呼籲晚熟水稻可以進行緊急防治，以免受害。

公館鄉農會指出，褐飛蝨之成、若蟲偏好成群聚集水稻基部及中段吸取稻株養液為食，當褐飛蝨族群密度低時，可導致稻株黃化，影響稔實率；族群密度高時，可致使稻株於短期內迅速枯萎倒伏，造成「蝨燒」現象。

經田間勘查，農會建議嚴重蝨燒田區先行收割，以免災情蔓延；部分進入黃熟期且剛發病田區，建議密切觀察田間蟲害蔓延情形，必要時隨時搶收；另外對於晚熟的田區，則建議做好預防用藥以免受害。

農會 農業部 彰化

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