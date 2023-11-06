螺絲鬆了？桃市客家局遭爆職場霸凌 股長自封代理科長

桃園市客家局接連遭爆料發生職場霸凌，議員黃崇真今天表示，有主管不斷對人言語羞辱，甚至鼓動同事孤立他人，至少逼走2名公務員和多名約聘雇人員；此外還有某股長未接獲派令，就刻印章自封為代理科長，要求客家局長林昭賢鎖緊螺絲。

對此，市長張善政表示，當事人尚未提出霸凌申訴，但會私底下徵詢，一定會照標準流程處理，不會輕忽；至於有股長私刻印章，第一時間發現就立刻制止，已要求客家局內部檢討。

黃崇真說，客家局工作報告時，他僅以30秒指出客家局發生職場霸凌，要求調查，結果事後自己收到不少感謝訊息，就連在世客博打工的約聘雇人員也來電感謝，凸顯霸凌絕非個案，目前掌握至少有2名公務員分別調職和離職，多位約聘雇也受不了走人。

黃崇真表示，涉及霸凌的客家局主管不但對當事人言語或是行為羞辱，甚至以各種方式鼓動同事孤立當事人，造成當事人身心俱疲，甚至還要到身心科就診，客家局本來承諾會成立公衛小組徹查，隔天卻變成專案會議，參與會議的全是客家局內部人員，唯一一位外部人員是客家局委任律師，當事人得一人面對所有客家局人員，程序完全不符規定。

此外客家局還發生離譜的人事爭議，黃崇真表示，按規定9職等以上異動都要公告，但某科因原科長到世客博支援，該科劉姓股長在未接獲派令下，就刻印章自封為代理科長，有偽造文書之嫌，質疑客家局根本內控失靈，呼籲要鎖緊螺絲，不要等到哪天還出現假的代理局長。