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新竹縣議員陳栢誠今宣示就職 3年任期將聽取民意當目標

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
陳栢誠今天在議會上宣誓就職成為新竹縣第20屆議員。記者黃羿馨／攝影
陳栢誠今天在議會上宣誓就職成為新竹縣第20屆議員。記者黃羿馨／攝影

新竹縣湖口鄉議員陳德木和范振龍因現金買票前後遭法院宣判當選無效，議員缺額由第2高票落選者、國民黨籍陳栢誠遞補。今天陳栢誠也在議會上宣誓就職成為第20屆議員，他也表示將來會秉持服務精神，不會辜負鄉親託付，並以民意當作目標努力。

新竹縣第二選區、湖口鄉議員陳栢誠，今天下午在新竹地方法院庭長蔡孟芳監誓下宣誓就職，新竹縣長楊文科和國民黨籍議員均出席觀禮。陳栢誠表示，未來在議會3年2月任期內一定會好好努力、不會辜負鄉親期望，也絕不會忘記鄉親的託付，往後也會聽取鄉民眾意見當作目標，希望大家拭目以待。

新竹縣議會議長張鎮榮也表達祝賀之意，歡迎陳栢誠加入第20屆議員的行列；楊文科也指出，陳栢誠學經歷完整，取得中華大學企管碩士學位，同時擔任過湖口鄉第21屆鄉民代表，平常就非常熱心公益，且對湖口鄉建設發展有非常大熱忱，也做出很多努力，期許陳栢誠擔任議員後，可以做為縣府和湖口鄉民之間的橋樑，把人民意見反映出來，縣府一定會全力以赴，完成鄉民託付。

楊文科也表示，陳栢誠對地方各項事務都非常熱心，包含湖口老街商圈問題、畚箕窩溪整治和戰車園區等都非常了解，希望以後能夠真正替鄉親謀福利。

新竹縣選委會表示，新竹縣議會第20屆議員范振龍因故解職，中選會依公職人員選舉罷免法第74條規定，經法院判決當選無效確定者或經提起當選無效之訴後辭職者，其缺額於法院判決確定日或辭職生效日，由落選人依得票數之高低順序遞補，陳栢誠經中央選舉委員會在10月27日公告遞補當選，任期至2026年12月25日止。

陳栢誠（左五）今天在議會上宣誓就職成為新竹縣第20屆議員，國民黨籍議員均出席觀禮表達祝賀。記者黃羿馨／攝影
陳栢誠（左五）今天在議會上宣誓就職成為新竹縣第20屆議員，國民黨籍議員均出席觀禮表達祝賀。記者黃羿馨／攝影
陳栢誠（中）表示，將來會秉持服務精神，不會辜負鄉親託付，並以民意當作目標努力。記者黃羿馨／攝影
陳栢誠（中）表示，將來會秉持服務精神，不會辜負鄉親託付，並以民意當作目標努力。記者黃羿馨／攝影

議員 新竹 楊文科

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